Fischingen Fliegende Milchkannen, Kletterkünstler und unbekümmertes Jahrmarkt-Feeling auf dem Klosterareal Am Wochenende trifft sich Jung und Alt auf dem Klosterareal, wo der alljährliche Fischinger Herbstmarkt in abgespeckter Form über die Bühne geht.

Das Milchkannenwerfen ist eine von vielen Attraktionen am Fischinger Jahrmarkt. Bild: Maya Heizmann

Sie sind sonst eher träge, die Milchkannen. Doch am Samstag schienen ihnen Flügel gewachsen zu sein. Am alljährlichen Herbstmarkt beim Fischinger Klosterareal wurden sie als wuchtige Geschosse in die Luft geschleudert und machten erst Halt vor der Klostermauer. So weit schafften es indes längst nicht alle Milchkannen. Viele plumpsten direkt nach der Abgabe zu Boden.

Jeder Werfer hat seine eigene Methode, die Kanne so weit wie möglich zu schleudern. Der diesjährige Herbstmarkt bietet acht Disziplinen, aufgeteilt in die Kategorien Mädchen, Knaben, Damen und Herren. Entsprechend sind auch die Kannen unterschiedlich gross und schwer.

Die Freude überwiegt

Bei den Herren stellt Patrik Wagner den Rekord auf. Er holt weit aus und erreicht beim fünften Anlauf 19,9 Meter. Speziell an diesem Markt: Das Kannenwerfen findet erstmals bis 22 Uhr abends statt. Eine weitere beliebte Attraktion ist das Harassenstapeln. Es begeistert seit jeher Jung und Alt. Zahlreiche Marktbesucherinnen und -besucher versuchen sich auch diesmal im Balanceakt.

Am Harassenstapeln auf der Klosterwiese versuchen sich mehrheitlich Junge. Bild: Maya Heizmann

Jubla und Skiklub betreiben die Festwirtschaft, die Concordia Fischingen ein musikalisches Ständli. Aufgrund der Coronamassnahmen musste der Jahrmarkt in abgespeckter Form stattfinden. Auf die Budenstadt, die sonst immer am zweiten Montag im Oktober einlädt, musste verzichtet werden. Den Anwesenden macht dies aber nichts aus. Schwerer wiegt die Freude über die Erhaltung der Jahrmarkttradition – obschon man etwas kürzertreten muss.