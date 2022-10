Fischereiverein Thur Bilanz der Thurputzete: saubere Ufer, aber wenig Fische – «Heute sind wir weniger Fischer als Tierschützer» Der hohe Pegel und das trübe Wasser erschwerten dem Fischereiverein Thur seine jährliche Aufräumaktion. Mehr Sorgen als der Abfall bereitet aber das Fischsterben.

Nicht ungefährlich: Der hohe Wasserstand machte das Begehen der Uferpartien schwierig. Bild: Josef Bischof

Die Leistung der Freiwilligen, welche eine ganze Menge Unrat den Thurufern entlang gesammelt haben, soll keineswegs herabgemindert werden. Sie ist ein wichtiger alljährlicher Beitrag, um der gedankenlosen Umweltverschmutzung Einhalt zu gebieten. Ein Mittel zur Verbesserung der Fischgesundheit und gegen den Rückgang des Fischbestandes stellt sie aber nicht dar.

53 umweltbewusste Freiwillige – Mitglieder des Fischereivereins Thur und vier Taucher des Tauchclubs Sub Team 76 – haben sich am Samstagmorgen in der Eichhütte in Oberbüren eingefunden. In fünf Gruppen kamen sie auf verschiedenen Abschnitten der Thur zwischen Mühlau und Niederbüren zum Einsatz. Den zusammengetragenen Müll führten sie in den Entsorgungshof Schiess in Niederuzwil.

Auf der Suche nach Abfall. Bild: Josef Bischof

Flaschen und Plastikabfälle

«Das Sammelergebnis war früher gewichtiger», sagt Markus Brunner, Organisator der Thurputzete.

«In den letzten Jahren und auch diesmal haben wir viel achtlos weggeworfenen Plastikmüll eingesammelt.»

Organisator Markus Brunner. Bild: Josef Bischof

Erschwerend wirkte sich am Samstag der hohe Wasserstand der Thur aus. Nach den Regenfällen am Vortag und in der Nacht waren die Uferpartien nicht begehbar. Auch die Taucher kamen im trüben Wasser nicht zum Einsatz. Gesäubert wurde den Uferböschungen und den Uferwegen entlang.

Ein Teil des gesammelten Unrats. Diesmal nur ein Velo. Bild: Josef Bischof

Die Fischer liessen sich durch die nicht vorhersehbaren Bedingungen nicht entmutigen. Sie sammelten Weggeworfenes fleissig ein. «In den Vorjahren wurden regelmässig vier bis fünf Velos gefunden, heute lediglich eines», blickt Andreas Treichert aus Wattwil zurück. Er war in den letzten vier Jahrzehnten lückenlos an der Thurputzete dabei.

Vereinsmitglied Andreas Treichert aus Wattwil. Bild: Josef Bischof

Früher sei viel mehr Material den Ufern entlang und dank der Taucher auch aus dem Fluss gesammelt worden. «Da waren ein Tresor, eine Betonmischmaschine, Autopneus und ein Sturmgewehr dabei», erinnert sich Treichert. «Aber auch Handtaschen, Portemonnaies mit Inhalt und einmal sogar ein Reisläuferhelm. Dieser ist heute im Museum in St.Gallen.»

Fischer betätigen sich heute mehr als Tierschützer

Für saubere Flussufer setzt sich auch Ruedi Scherrer, Ehrenpräsident des Fischereivereins Thur, ein. Viel grössere Sorgen als der Abfall dem Ufer entlang machen ihm aber der massive Rückgang der Fische und der Gesundheitszustand der verbleibenden rund 600 Exemplare. In den 80er Jahren seien es gut und gerne 25’000 gewesen.

Ruedi Scherrer, Ehrenpräsident und aktuell nochmals Vizepräsident. Bild: Josef Bischof

Vor 40 Jahren sei es den meisten der über 400 Vereinsmitgliedern um das Fangergebnis gegangen. Die Zahl der Mitglieder sei heute nicht wesentlich kleiner, so dass Scherrer feststellt:

«Heute sind wir weniger Fischer als Tierschützer. Immer wieder müssen wir als Mahner auf ungenügende Wasserqualität aufmerksam machen.»

Mit dem schwindenden Ertrag seien der jährliche Beitrag des Vereins an den Kanton nach und nach von 150’000 auf 30’000 Franken und die Mitgliederbeiträge von 500 auf 250 Franken gesenkt worden.

Die über 50 Freiwilligen erhielten ihre Instruktion für die Thurputzete bei der Eichhütte in Oberbüren. Bild: Josef Bischof

Wassertemperatur von 25 Grad ist tödlich

Auf den zurückliegenden heissen Sommer angesprochen hält Scherrer fest, dass die Forellen die Wassertemperatur von 25 Grad nicht überlebt hätten. Der Grund des Fischsterbens liege aber nicht allein in der Klimaerwärmung. Schon im nasskühlen Sommer 2021 hätten Untersuchungen bei Thurfischen ein schlechtes Ergebnis gezeigt.

Im Labor in Bern seien Schäden an Leber, Nieren und Herz festgestellt worden. Damals habe die Wassertemperatur nur 17 Grad betragen. Ausschlaggebend müsse demnach auch die Wasserqualität sein. «Das ist auch gar nicht anders zu erwarten», sagt Scherrer, «angesichts der Belastungen durch Chemikalien, Medikamente, Dünger, Pneuabrieb und was sonst noch in den Fluss gelangt.»

Auch Hälteranlage von Fischsterben betroffen

Die Hälteranlage Mühlau ist seit gut zehn Jahren im Betrieb. Anfänglich sind jährlich rund eine halbe Million Eier von Äschen und Bachforellen an die kantonale Brutanlage in Steinach geliefert worden. Im letzten Sommer sind auch in der Hälteranlage die meisten Fische verendet. Über die exakten Gründe wird noch gerätselt.

Eine Ausnahme bildet das Experiment mit der Regenbogenforelle. Dieser vor einem Jahrhundert aus Amerika eingeführte Fisch gedeiht in der Mühlau und hat den heissen Sommer überlebt. Ein Gesuch, ihn in der Thur einzusetzen, ist von Bern aber abschlägig beantwortet worden.