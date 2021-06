Fischerei Erster Jungfischerkurs am Necker: Basis für höhere Frauenquote gelegt An drei Sonntagen wurde am Necker Nachwuchsförderung für die Fischerei betrieben. Ziel des neuen Angebotes war es, die neun Jungfischerinnen und Jungfischer für das Angeln im «eigenen» Gewässer zu begeistern und mit dem Sachkunde-Nachweis-Fischerei zu qualifizieren.

So sieht Begeisterung für die Fischerei aus. Bild: PD

(pd/ahi) Das Interesse am neuen Angebot stimmt positiv: Sieben Jungfischer sowie zwei Jungfischerinnen trafen sich an je einem Sonntag im April, Mai und Juni bei der Vereinshütte des Fischereivereins Neckertal, um die facettenreiche Fischerei auf verschiedenste Art kennenzulernen. Dem Organisationsteam unter der Leitung von Marcel Bürge war es wichtig, den Jugendlichen die Fischerei über mehrere Kanäle näher zu bringen. So wurde unter anderem auf die Themen «Nachhaltigkeit» und «Ethik» vertieft eingegangen und auch eine Bachputzete durchgeführt.

Teil der dreitätigen Schulung war auch eine Bachputzete. Bild: PD

Weitere Schulungsthemen umfassten die Angeltechniken, die Prüfung und Bedeutung der Wasserqualität, das Leben im Bach, das Verhalten am Bach und den Umgang mit gefangenen Fischen.

Bestanden? Die Frage ist noch offen

Am dritten Sonntag wurde schliesslich die Prüfung für den Sachkunde-Ausweis-Fischerei (SaNa-Ausweis) abgelegt. Allerdings wussten die Kinder am Ende des Tages noch nicht, ob sie bestanden hatten, da die Fragebogen vom «Netzwerk Anglerausbildung» offiziell kontrolliert und bestätigt werden müssen. Mit dieser praktischen und theoretischen Vorbereitung, ist ein erfolgreiches Bestehen aber fast nur noch Formsache. Marcel Bürge beendete den ersten Fischerkurs für Jungfischerinnen und Jungfischer mit dem Verteilen der vereinseigenen Fischereiapplikation des Fischervereins Neckertal.

Hoffnung auf weibliche Mitglieder

Die Brüder Mauro und Gian-Liun waren von einem Mitglied des Fischereivereins auf den Kurs aufmerksam gemacht worden. Beide hatten die drei Nachmittage als spannend und lehrreich wahrgenommen. Die beiden weiblichen Teilnehmerinnen waren von Beginn weg Feuer und Flamme. So erhofft man sich natürlich beim Fischereiverein Neckertal, dass die weibliche Mitgliederquote bald nach oben steigt. Denn aktuell ist im Verein lediglich eine Frau eingeschrieben.

Der Grundstein ist gelegt. Jetzt darf man gespannt sein, wie sich das Angebot weiterentwickelt.