Finanzielle Unterstützung Ein Schulbus im Kongo, eine Oper in der Tonhalle, eine Renovation in der Altstadt: Diese Projekte in der Region Wil werden aus dem Lotteriefonds unterstützt Die Regierung hat beim Kantonsrat Beiträge in Höhe von 6,2 Millionen Franken aus dem Lotteriefonds beantragt. Unter den unterstützten Projekten sind auch einige aus der Region Wil. Der grösste Batzen würde an eine Opernproduktion des Musiktheaters Wil gehen.

Romeo und Julia in der Tonhalle Wil. Hier soll 2024 auch eine grosse Oper des Musiktheaters Wil aufgeführt werden. Der Kanton unterstützt die Produktion mit 60'000 Franken. Bild: PD

Mit dem Lotteriefonds, der sich aus den Reingewinnen der Lotterien zusammensetzt, unterstützt der Kanton St.Gallen gemeinnützige Projekte aus Kultur, Bildung oder Umwelt. Die Regierung hat beim Kantonsrat Beiträge von knapp über 6,2 Millionen Franken beantragt. Der Antrag wird in der Novembersession des Kantonsrats behandelt.

Unter den Projekten, die von den Ausschüttungen des Lotteriefonds profitieren, sind auch einige aus der Region Wil.

Das Wiler Hilfswerk Miva unterstützt die lokale Organisation der Soeurs Franciscaines de Notre Dame bei ihrem Wirken in der Demokratischen Republik Kongo. Diese ist in Regionen tätig, in denen viele Familien die Schulbildung ihrer Kinder finanziell nicht stemmen können. Vor acht Jahren hat die Organisation in der Stadt Bukavu an zwei Standorten je einen Kindergarten, eine Primar- und Sekundarschule, Mittelschule sowie eine Schneiderei als Ausbildungsbetrieb aufgebaut.

Der Strassenverkehr in Bukavu stellt die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Schulweg vor erhebliche Gefahren. «Verheerende Unfälle sind nicht selten», schreibt der Kantonsrat in seinem Bericht. Daher wird für den Transport der Kinder und Jugendlichen ein Schulbus mit 30 Sitzplätzen benötigt. Die Hälfte der Gesamtkosten von 56’200 Franken übernehmen die Soeurs Franciscaines de Notre Dame, 11’000 Franken an Spenden werden erwartet. Der Kanton St.Gallen soll die Finanzierung mit 20’000 Franken aus dem Lotteriefonds unterstützen.

Die Soeurs Franciscaines de Notre Dame haben in der Stadt Bukavu im Kongo zwei Schneidereien aufgebaut. Bild: PD

Bereits 1866 wurde die Theatergesellschaft Wil gegründet und 2011 in Musiktheater Wil umbenannt. Alle drei Jahre führt es eine grosse Eigenproduktion auf. Die letzte geplante Oper «Zar und Zimmermann» musste wegen Covid-19 verschoben werden, dann wurde sie aufgrund des Ukraine-Kriegs – die Oper handelt von einem russischen Zaren – abgesagt.

Für das Jahr 2024 ist nun die Oper «Cavalleria Rusticano» von Pietro Mascagni mit 25 Aufführungen in der Tonhalle Wil geplant. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf 730’000 Franken. Die Ticketeinnahmen werden etwa 400’000 Franken in die Kassen spülen, 190’000 Franken werden von privaten Förderern zusammenkommen. Rund 110’000 Franken übernimmt die öffentliche Hand, davon 39'000 die Stadt Wil.

Der Kanton St.Gallen wiederum soll die Oper mit 60’000 Franken unterstützen, «aufgrund seiner Bedeutung für die ganze Region», wie es in der Vorlage an den Kantonsrat heisst.

Das Kollektiv Ohm41 hat in diesem Jahr insgesamt sechs Kunstaktionen entwickelt, die es im kommenden Jahr im öffentlichen Raum durchführen will. Das Projekt nennt sich #Ohm41_2023, Startschuss der Kunstaktionen ist im April mit «Das Flugfeld nahe der Bergspitze ist am falsche Ort» von Markus Eugster: Bei der Aktion wird das Gelände Surenmoos bei Wil zu einem virtuellen Flughafen umfunktioniert. Im Monatsrhythmus folgen weitere künstlerische Aktionen.

Für jede der sechs Kunstaktionen entstehen Kosten von schätzungsweise 12'000 Franken, insgesamt also 72'000 Franken. Der Kanton St.Gallen soll das Kollektiv mit 20'000 Franken unterstützen.

Eine Ausstellung des Künstlerkollektivs Ohm41 im Hof zu Wil. Bild: Christoph Heer

Ein Wohnhaus an der Unteren Bahnhofstrasse in Wil, das seit 2017 als schützenswertes Kulturobjekt von kantonaler Bedeutung gilt, wird renoviert. Die Renovation umfasst die Riegelkonstruktion an der Fassade, welche eine fein abgestufte Farbgebung erhalten soll.

Die Renovation wirft Kosten in Höhe von 507'000 Franken auf, davon denkmalpflegebedingte Aufwände von rund 93'000 Franken. Aufgrund der kantonalen Bedeutung soll der Kanton St.Gallen ein Drittel übernehmen, also 28'000 Franken.

Zudem werden in einem schützenswerten Haus an der Marktgasse in der Wiler Altstadt mehrere Wohnungen eingebaut, dies unter Wahrung der bestehenden Strukturen und äusseren Erscheinung des Gebäudes.

Die Kosten belaufen sich auf 960'000 Franken, wovon knapp 67'000 Franken denkmalpflegebedingt anrechenbar sind. Der Kanton soll davon wiederum ein Drittel übernehmen, was einen Betrag von 20'100 Franken ergibt.