Finanzhaushalt Jetzt kommen die grossen Investitionen der Stadt Wil – und mit ihnen die Defizite in den Budgets Bei Ausgaben von 172 Millionen Franken budgetiert die Stadt Wil für das Jahr 2022 einen Aufwandüberschuss von 8,5 Millionen Franken. Der Stadtrat möchte den Steuerfuss dennoch bei 118 Prozent belassen – zumindest vorerst. Eine Steuererhöhung scheint aber unausweichlich. Vier Erkenntnisse zum Budget 2022 der Stadt.

32 Millionen Franken will der Stadtrat investieren. Ein Teil davon soll in die Überdachung der Gegentribüne und die neue Beleuchtungsanlage im Bergholz fliessen. Bild: Urs Bucher

Stadtpräsident Hans Mäder. Bild: Andrea Stalder

«Im Grundsatz müsste eine Rechnung ausgeglichen sein. Deshalb kann ich nicht zufrieden sein.» Die Worte von Stadtpräsident Hans Mäder an der Medienkonferenz des Stadtrats verraten, dass die Zeiten in finanzpolitischer Hinsicht auch schon besser waren. Wie im vergangenen Budget kündigt der Stadtrat auch für das Jahr 2022 tiefrote Zahlen an. Er rechnet mit einem Verlust von 8,5 Millionen Franken.

So steigt zwar der Ertrag gegenüber dem Budget 2021 um fast fünf Millionen Franken, weil die Steuereinnahmen nicht wie prognostiziert eingebrochen sind. Gleichzeitig nehmen aber auch die Ausgaben fast im selben Mass zu. Dies ist einerseits auf Lastenverschiebungen von Seiten des Kantons und auf Kantonsratsbeschlüsse zurückzuführen. Namentlich auf höhere Schulgelder für Sonderschulen, die vollständige Übernahme von Krankenkassen-Verlustscheinen durch die Gemeinden und weiter ansteigende Pflegefinanzierungskosten.

Anderseits steigen auch die Personalkosten weiter. Dies hat mit der Schaffung neuer Stellen in den Bereichen Hochbau, Stadtentwicklung und Soziale Dienste zu tun, doch nicht ausschliesslich. Rund die Hälfte der Mehrkosten von 1,2 Millionen Franken resultiert aufgrund von Stufenanstiegen und zusätzlichen Stellen an den Schulen. Darauf habe die Stadt keinen Einfluss, wie Mäder betonte.

Dass die Lage angespannt ist, zeigt auch der auf die nächsten fünf Jahre ausgelegte Finanzplan. Deshalb kündet der Stadtrat für 2023 eine Erhöhung des Steuerfusses um fünf Prozentpunkte auf 123 Prozent an. Der Finanzplan ist, wie der Name schon sagt, ein unverbindliches Planungsinstrument.

Trotzdem darf man davon ausgehen, dass der Stadtrat an diesem Plan festhält. Denn selbst mit Steuererhöhung rechnet der Stadtrat zwischen 2023 und 2026 jeweils mit Defiziten von rund fünf Millionen Franken. Und weil auch die Investitionstätigkeit in diesen Jahren hoch sein wird, steigt die Nettoverschuldung Prognosen zufolge auf über 100 Millionen Franken.

Dass der Stadtrat noch zuwartet, hat vor allem einen Grund, wie Hans Mäder ausführte:

«Eine Steuererhöhung wäre eigentlich angezeigt, aber politisch hätte ein solcher Antrag kaum Chancen.»

Der Stadtrat habe sich deshalb entschieden, damit noch zuzuwarten. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Stadt in den vergangenen Rechnungsabschlüssen noch keine roten Zahlen geschrieben habe. Zudem mache man Zeitpunkt sowie Höhe der Steuererhöhung von der finanzpolitischen Entwicklung im nächsten Jahr abhängig.

In den vergangenen Jahren budgetierte der Stadtrat jeweils Investitionen im Umfang von etwas über zehn Millionen bis knapp unter 20 Millionen Franken. Effektiv umgesetzt wurde jeweils nur die Hälfte. Für 2022 – sowie auch für die folgenden Jahre – sind 32 Millionen Franken vorgesehen. Dieser Wert wurde letztmals beim Bau des Sportparks Bergholz erreicht. Der Stadtrat rechnet mit einem Realisierungsgrad von 70 Prozent, was Nettoinvestitionen von 22 Millionen Franken bedeuten würde.

Nach und nach sollen jetzt Grossprojekte der Stadt realisiert werden. 2022 stechen die Sanierung der Primarschule Lindenhof, die Überdachung und die neue Beleuchtungsanlage des Fussballstadions Bergholz, die dritte Bauetappe des Hof zu Wil sowie die Planungen zur Neugestaltung des Bahnhofs ins Auge. Diese Projekte sowie die anhaltend hohe Investitionstätigkeit sind denn auch ein Grund dafür, dass der Stadtrat im Bereich Hochbau eine neue Stelle beantragt.

Der Stadtrat kalkuliert mit Steuereinnahmen, die ungefähr dem Umfang von 2019 entsprechen. Im Budget 2021 hatte er noch mit deutlichen Einnahmeausfällen gerechnet. Doch der Corona-Effekt blieb bisher aus. Staatliche Hilfsprogramme hätten die Schwächung der Konjunktur abgefedert, was so vor einem Jahr noch nicht absehbar gewesen sei, sagte Stephan Schüle, Leiter der Finanzverwaltung.

Eine vollständige Entwarnung gab es von Stadtpräsident Hans Mäder aber noch nicht. Zwar seien bezüglich Coronapandemie keine Auswirkungen im Fiskalbereich zu erwarten, ob sich künftig aber auf der Ausgabenseite zusätzliche Kosten für die Stadt ergeben werden, sei heute nicht abschätzbar. Solche könnten etwa im Sozialbereich anfallen, wenn die Massnahmen des Bundes wegfallen. Eine erste zusätzliche coronabedingte Ausgabe für die Stadt gibt es bereits 2022. Der Stadtrat sieht einen Beitrag von 300'000 Franken für die Wiler Sportanlagen AG vor, die wegen Corona ein grosses Defizit ausweisen musste.