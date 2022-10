Finanzhaushalt Der Steuerfuss der Stadt Wil bleibt trotz Defizit im Budget 2023 stabil – im Jahr darauf soll er allerdings um fünf Prozentpunkte ansteigen Trotz prognostizierten Verlustes von fast sechs Millionen Franken wird der Steuerfuss in der Stadt Wil nicht erhöht und verbleibt bei 118 Prozent. Die Steuerfusserhöhung wird somit zum zweiten Mal verschoben.

Eine der grössten Investitionen im nächsten Jahr ist die dritte Sanierungsetappe des Hofs zu Wil. Bild: PD

«Wir konnten den Trend umkehren.» Das sagt der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder am Donnerstagnachmittag an der Pressekonferenz, an der das Budget 2023 vorgestellt wurde. Die Stadt rechnet zwar mit einem Defizit von 5,9 Millionen Franken, das Gesamtergebnis verbessert sich aber gegenüber dem Vorjahresbudget um 2,2 Millionen Franken.

Wiler Stadtpräsident Hans Mäder Bild: Ralph Ribi

Nun ist auch klar: Der Steuerfuss soll bei 118 Prozent bleiben. Der Grund dafür sei, wie Mäder erklärt, dass die Rechnung 2021 besser als angenommen ausgefallen und das Eigenkapital solide sei. Die Situation sei stabil, sagt Mäder. Er betont aber: «Wir müssen dranbleiben.» Schliesslich habe man noch immer ein Defizit. Der Stadtrat plant deshalb 2024 eine Steuerfusserhöhung von 118 auf 123 Prozent. Die Steuerfusserhöhung wird somit schon zum zweiten Mal verschoben.

Personalkosten steigen weiter

Das Betriebsergebnis sei auf hohem Niveau stabil, sagt Mäder. Der budgetierte Ertrag steigt im Vergleich zum Vorjahr um 12,6 Millionen Franken auf 165,9 Millionen Franken. Die Ausgaben steigen fast im selben Mass, nämlich um 13 Millionen Franken auf etwa 183,7 Millionen Franken.

Wie Finanzverwalter Stephan Schüle sagt, steige der Sachaufwand vor allem wegen der Teuerung an. Diese hat auch beim Personalaufwand einen Einfluss. Der Teuerungsausgleich beträgt dort eine Million Franken, wobei der Stadtrat aufgrund der finanziellen Lage keinen vollen Ausgleich vorsieht.

Der Stadtrat rechnet zudem mit einem Anstieg der Löhne der Lehrpersonen. Dies wegen der steigenden Schülerzahlen und der zusätzlichen Eingliederungsklassen für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Auch neue Stellen sollen geschaffen werden, etwa für die Stadtplanung, die IT oder den Hochbau. Da der Stellenausbau im Parlament immer wieder für Diskussionen sorge, versuche man Stellen auch befristet und nur für einzelne Projekte vorzusehen, erklärt Mäder.

Zu den Aufwänden gehört erneut ein Corona-Unterstützungsbeitrag an die Wiler Sportanlagen AG (Wispag).

Höhere Steuereinnahmen budgetiert

Die Erträge der Stadt steigen, da man unter anderem mit fünf Millionen Franken mehr Steuereinnahmen rechnet. Die Unternehmen hätten gute Abschlüsse vorgewiesen, zudem könne man ein Bevölkerungswachstum verzeichnen, erklärt Mäder. Ausserdem dürften auch die Abgaben der Technischen Betriebe Wil gemäss Budget höher ausfallen.

Die Investitionen bleiben mit knapp 32 Millionen Franken auf sehr hohem Niveau, erklärt Schüle. Grössere Investitionen stehen zum Beispiel beim Hof zu Wil, der Sanierung der Primarschule Lindenhof oder diversen Verkehrsmassnahmen an. Bei der Wispag ist der Bau der Gegentribüne oder der neuen Lichtanlage geplant.

Steuerfusserhöhung kommt erst, wenn es nötig ist

«Der Finanzplan der Stadt zeigt, dass wir trotz volatilen Haushalts stabil unterwegs sind», erklärt Mäder. Dennoch sei eben eine Steuererhöhung nicht vom Tisch. Die Investitionen dürften auch im nächsten Jahr auf hohem Niveau bleiben, entsprechend zeigt sich ein Finanzierungsfehlbetrag. Der Finanzverwalter sagt:

«Die Kombination aus hohen Investitionen und einem Defizit ist nur wenige Jahre machbar.»

Die Steuerfusserhöhung komme aber erst dann, wenn sie notwendig sei, sagt Schüle.

Man habe sich auch überlegt, ein Sparpaket zu schnüren, sagt Mäder. «Es wäre jedoch nur eine Verlagerung der Kosten gewesen.» Dennoch nimmt der Stadtrat die Aufwände genauer unter die Lupe. Die Ergebnisse einer entsprechenden Studie, die der Stadtrat in Auftrag gegeben hat, würden nun vorliegen. Derzeit diskutiere der Stadtrat, welche Bereiche man genauer untersuchen wolle.

Grundsätzlich habe man aber für das Jahr 2023 ein gutes Ergebnis budgetieren können, sagt Mäder. Dies trotz der gegebenen Umstände wie dem Krieg und den nicht beeinflussbaren Kosten. Er sei zufrieden.