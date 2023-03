Finanzen «Wir sind auf gutem Weg»: Statt budgetiertem 8-Millionen-Defizit erzielt die Stadt Wil 2022 einen Gewinn Die Stadt Wil schreibt einen Gewinn von 500'000 Franken. Ein Grund für das positive Ergebnis sind höhere Steuereinnahmen. Die Steuerfusserhöhung dürfte mit diesem Ergebnis in die Ferne rücken. Die Technischen Betriebe Wil erzielen einen Reingewinn von 2,3 Millionen Franken.

Eine der grösseren Investition im kommenden Jahr ist die Sanierung des Hofs zu Wil. Bild: Urs Jaudas

Das Ergebnis sei äusserst erfreulich, sagt Wils Stadtpräsident Hans Mäder bei der Präsentation der Rechnung. Die Stadt Wil schreibt im Jahr 2022 einem Gewinn von einer halben Millionen Franken. Die Stadt schliesst damit deutlich besser ab als budgetiert. Veranschlagt war ein Verlust von 8,1 Millionen Franken. Gründe für die Besserstellung sind höhere Steuereinnahmen, Buchgewinne und höhere Abgaben der Technischen Betriebe Wil (TBW). Letztere betrugen insgesamt 5,6 Millionen Franken. Vieles habe man nicht vorhersehen können, so Mäder.

Stadtpräsident Hans Mäder. Bild: Donato Caspari (12. Januar 2023)

Die geplante Steuererhöhung von fünf Prozentpunkten auf 123 Prozent für das Jahr 2024 dürfte nun definitiv in die Ferne rücken – schon zwei Mal wurde die Steuererhöhung verschoben. Mäder drückt sich etwas vorsichtiger aus: «Wenn es uns gelingt, dass der Aufwand nicht stärker wächst als die Einnahmen, dann dürfte Stand heute in den nächsten Jahren keine Steuererhöhung nötig sein.» Auch wenn die Auswirkungen der Teuerung sowie der CS-Übernahme noch unklar seien. Der definitive Steuersatz wird mit dem Budget 2024 vorgestellt.

Steuererträge sind höher als vor der Steuersenkung

Die Steuererträge sind im Vergleich zum Vorjahr um etwa 7 Prozent auf 96,2 Millionen Franken gestiegen. Damit ist der Steuerertrag nun erstmals höher als vor der Steuerfusssenkung 2017, sagt Mäder. Die Einnahmen sind zudem um 3,8 Millionen Franken höher als budgetiert. Man habe sich beim Budget an die Vorgaben des Kantons gehalten, so Mäder. Gründe für die hohen Erträge sind die Vollbeschäftigung, ein reger Immobilienmarkt sowie die wirtschaftliche Erholung.

Für eine Abweichung vom Budget sorgte auch die Einlage von 5 Millionen Franken in den neu geschaffenen Ökologiefonds. «Das bläst unsere Rechnung auf», sagt Stephan Schüle, Leiter Finanzverwaltung. Die Vorfinanzierung der TBW wurde aufgelöst und in den Ökologiefonds eingelegt. Der Vorgang ist in der Rechnung saldoneutral. Aber der betriebliche Aufwand und der Finanzertrag werden erhöht.

Investitionen selbst tragen

Beim Personalaufwand verzeichne man eine leichte, aber stetige Steigung von 2 Prozent, sagt Schüle. Im Asylwesen und in der Schule habe man aufgrund der Geflüchteten aus der Ukraine mehr Personal benötigt. Der Sachaufwand beläuft sich auf 21 Millionen Franken, das ist gleich viel wie im Vorjahr. Bei den Aufwänden für Sozialhilfe und Asylwesen ist man mit 7,8 Millionen Franken um 2,4 Millionen Franken besser gestellt als budgetiert. «Wir hatten im Asylbereich wegen des Krieges wohl höhere Ausgaben, erhielten aber mehr Geld von Dritten.»

Investiert wurden im vergangenen Jahr 9,7 Millionen Franken. Das entspricht etwa einem Drittel des budgetierten Betrags – im Vorjahr waren es etwa 40 Prozent. Grund seien die fehlenden personellen Ressourcen, sagt Mäder. Im Vorjahr fehlten diese beim Hochbau, nun bei der Stadtplanung. Dennoch sei effektiv mehr investiert worden als in den vergangenen Jahren, meint Schüle. Am meisten ausgegeben hat die Stadt mit 2,6 Millionen Franken für die Sanierung der Primarschule Lindenhof.

Der Selbstfinanzierungsgrad beläuft sich auf 157 Prozent. «Investitionen können mit eigenen Mitteln finanziert werden. Das spricht für Stabilität», sagt Schüle. Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner sinkt auf 764 Franken gegenüber 1003 Franken im Vorjahr – was auch auf die Buchgewinne zurückzuführen sei.

Weiterhin vorsichtig bleiben

Das strukturelle Defizit der Stadt scheint nun kein Thema mehr zu sein. «Die Entwicklung zeigt, dass wir schrittweise in die richtige Richtung gegangen sind», sagt Mäder. «Wir sind auf gutem Weg, aber noch nicht in trockenen Tüchern.» Man müsse weiterhin vorsichtig sein. Ob die Sparbemühungen der Parteien umsonst sind? «Die Stadt sollte immer sparen», sagt Mäder. Es gehe schliesslich um Steuergelder. Doch für das kommende Budget sei man optimistisch eingestellt.