Finanzen Eigenkapital wächst, aber der Steuerfuss bleibt: Das wurde an der Bürgergemeinde Oberbüren beschlossen Während die Jahresrechnung 2022 in Oberbüren um rund eine Million besser abschloss als budgetiert, sieht es beim Budget 2023 andersherum aus. Doch die Gemeinde kann es sich leisten.

Der Oberbürer Gemeindepräsident Alexander Bommeli an der Bürgerversammlung. Bild: Christof Lampart

Nachdem am Montagabend, vor der Bürgergemeinde, noch die Musikgesellschaft Oberbüren den 155 Stimmberechtigten in der Mehrzweckhalle Thurzelg noch einen zünftigen Marsch geblasen hatte, ging es danach zwar nicht weniger schnell, wohl aber ruhiger zu und her. Denn bei der Behandlung der Traktanden der Bürgergemeinde Oberbüren zeigte sich schnell, dass der Souverän nicht auf Krawall gebürstet war.

Im Gegenteil: Die Rechnung der Politischen Gemeinde schliesst für das Jahr 2022 mit einem Ertragsüberschuss von 112'353 Franken ab. Dies bedeutet gegenüber dem budgetierten Defizit von 889'000 Franken eine Besserstellung von über einer Million Franken. Insgesamt liegt der ganze Steuerertrag mit 14,8 Millionen Franken um 1,2 Millionen Franken Franken über dem Budget.

Landverkäufe fallen nun weg

Doch obwohl somit das freie Eigenkapital auf fast 33 Millionen angestiegen ist, wollte Gemeindepräsident Alexander Bommeli nichts von einer Senkung des Steuerfusses, aktuell auf 100 Prozent, wissen. Denn die Ausgaben würden in den kommenden Jahren steigen. «Im Budget 2023 nimmt der Finanzbedarf der Schule um gut eine Million zu, wodurch im Wesentlichen das budgetierte Defizit von 985'000 Franken resultiert – dies jedoch nur, weil wir die Ausgleichsreserve von 700'000 Franken beziehen», sagt Alexander Bommeli.

Auch rechne man im Jahr 2023 mit Mindererträgen bei den Gewinn- und Kapitalsteuern. In den letzten Jahren habe man auch immer wieder Erträge aus Baulandlandverkäufen gehabt. «Damit ist nun Schluss, weil wir kein Bauland mehr besitzen», so Bommeli.

Eigenkapital gezielt reduziert

Auch die Elektrizitätsversorgung Oberbüren wird, aller Voraussicht nach, tiefrote Zahlen schreiben wird, geht doch das Budget 2023 von einem Defizit von 1,2 Millionen Franken aus. Dieses ist dem Umstand geschuldet, dass der Gemeinderat beschlossen hatte, die Energiekosten für die Endverbraucher abzufedern und diese im Jahr 2023 mit 6.50 Rappen/kWh mitzutragen. «Damit hat sich der Gemeinderat bewusst für eine Reduktion des hohen Eigenkapitals entschieden», erklärte Bommeli. Der Souverän hiess die Jahresrechnung 2022 als auch das Budget 2023 diskussionslos und mit grossem Mehr gut.

Zu reden geben dürfte hingegen in Oberbüren bald Tempo 30. Wie Bommeli informierte, will sich der Gemeinderat im ersten Halbjahr 2023 an einem Workshop mit diesem Thema beschäftigen. Tempo 30 sei bei den umliegenden Gemeinde, im Kanton und auch bei der Stadt St.Gallen ein grosses Thema. «Wir, in Oberbüren, haben hingegen noch keine 30er-Zone. Doch das Thema wurde in der Zufriedenheitsanalyse immer wieder erwähnt, weshalb wir nun die Frage im eigenen Interesse beantworten wollen», so Bommeli.