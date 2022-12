Stadt Wil Fall E-City-App: Die GPK möchte ein juristisches Gutachten in Auftrag geben Die GPK hat an der Budgetsitzung des Wiler Stadtparlaments die Forderungen rund um die städtische App vorgestellt. Auch Teile des Berichts der GPK sollen veröffentlicht werden.

Die E-City-App ist eine Art lokales Facebook für die Stadt Wil. Bild: Sabrina Manser

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) hat die Vorgänge rund um die städtische E-City-App untersucht. Der Fall hatte Fragen aufgeworfen, da der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder über die E-City Bärenstarch GmbH Inhaber der städtischen App ist. Zudem wurden über den Stadtfonds 75000 Franken für die Weiterentwicklung des Produkts gesprochen. Das Problem: Der Stadtpräsident ist ebenfalls Mitglied in der Fondsverwaltung.

Wie die GPK an der Budget-Sitzung am Donnerstagabend mitteilte, hat am Mittwoch ein Gespräch zwischen der Stadt und der GPK stattgefunden. Dabei habe man zwei Forderungen angebracht, sagte Luc Kauf, Vorsitzender der GPK. Zum einen soll die Situation rund um die E-City-App in einen rechtlich einwandfreien Zustand mit klaren Entscheidungswegen gebracht werden. Die Unterbreitung eines Berichts und Antrags an das Stadtparlament sei zwingend. Zudem sollen ohne Aufklären und Aufzeigen von klaren und abgegrenzten Strukturen bis auf weiteres keinerlei Gelder für die E-City-App gesprochen werden.

Fakten des Berichts veröffentlichen

Weiter berichtete Luc Kauf, dass der Stadtrat bereit sei, wesentliche Punkte des Berichts der GPK zu veröffentlichen, dies in einer gemeinsamen Erklärung des Stadtrats und der GPK. Dies soll noch vor Weihnachten geschehen. Die Bedingung der Kommission sei aber, fuhr Luc Kauf fort, dass die festgestellten Fakten vollumfänglich aufgelistet würden.

Luc Kauf sagte weiter: «Die GPK beabsichtigt, ein juristisches Gutachten in Auftrag zu geben.» Dieses soll die Rolle und die Handlungen des Stadtpräsidenten im Zusammenhang mit der E-City App begutachten. Dies sei nötig für allfällige weitere Schritte beziehungsweise um die Angelegenheit zu einem Abschluss zu bringen.

Beträge für App in separatem Bericht Am Donnerstagabend ging es aber eigentlich um das städtische Budget. Die GPK hatte vor der Budgetsitzung zwei Anträge gestellt, um Gelder für die E-City-App zu streichen. Ein Budgetbetrag für die Fachstelle Kommunikation sollte von 33'000 Franken um 25'000 Franken gekürzt werden. Auch der Betrag von 50'000 Franken im Bereich Standortförderung sollte gestrichen werden.

Die Anträge wurden aber zurückgezogen, stattdessen schlug der Stadtrat vor, die Posten dem Parlament mit einem separaten Bericht und Antrag zu unterbreiten. «Der Stadtrat kann so die Fakten darlegen», sagte der Stadtrat und Vizestadtratpräsident Dario Sulzer. Die Anträge des Stadtrats für die beiden Budgetposten wurden angenommen.

Rückweisungsantrag wird abgelehnt

Während des restlichen Abends ging es darum, das budgetierte Defizit der Stadt Wil von 5,9 Millionen Franken zu schmälern. Wie üblich, zogen sich die Diskussionen bis nach Redaktionsschluss. Dass gespart werden muss, darüber waren sich praktisch alle einig. Die Frage war nur wo.

Die SVP wollte aber weitergehen. Zum dritten Mal in Folge stellte sie zu Beginn der Debatte einen Rückweisungsantrag. Dem Stadtrat solle der Auftrag gegeben werden, die beantragten Stellen um 700'000 Franken zu kürzen.

«Der Teufelskreis geht weiter und weiter», sagte Benjamin Büsser, SVP. Man habe das Ziel von einem guten Budget verfehlt. Büsser kündigte auch ein allfälliges Ratsreferendum an. Damit würde das Volk über die Genehmigung des Budgets abstimmen. Doch vorerst ging es um den Rückweisungsantrag. Dieser wurde abgelehnt.