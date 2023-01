Feuerwerksinitiative «Aus für Gemeinde-Feuerwerke zum 1. August» – was eine Annahme der Initiative für den Wiler Händler Alain Stucki bedeutete Keine Knallerei mehr, kein Feinstaub, aber auch keine Gemeindefeuerwerke zum 1. August: Eine Annahme der Feuerwerksinitiative veränderte die helvetische Feierkultur, hätte aber auch wirtschaftliche Folgen für den Handel.

Grossfeuerwerke wären, eine Bewilligung durch den Kanton vorausgesetzt, künftig dann noch möglich, wenn diese von überregionaler Bedeutung sind. Bild: Gabriela Stamm

Kaum sind die letzten Funken der Silvesterfeuerwerke verglüht, vermelden die Initianten der Eidgenössische Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk» das Halbzeitresultat ihrer Unterschriftensammlung. Noch bis zum 3. November bleibt dem Komitee Zeit, die restlichen 50'000 Unterschriften bis zum nötigen Quorum von 100’000 zu erreichen.

Geht es nach den Initianten, soll in der Bundesverfassung festgeschrieben werden, dass lärmerzeugende Feuerwerkskörper weder verkauft noch verwendet werden dürfen. Die Einschränkungen, macht Alain Stucki klar, seien so umfassend, dass es nach einer allfälligen Annahme der Initiative keine privaten, aber auch kaum mehr öffentliche Feuerwerke geben würde. «Möglich wären noch Grossfeuerwerke von überregionaler Bedeutung, wie etwa an einem Seenachtsfest oder am Züri Fäscht. Gemeindefeuerwerke zum 1. August hingegen fielen genauso unter das Verbot wie Feuerwerke an Hochzeiten, Jubiläen oder Geburtstagen.»

Leuchtende Effekte statt Bukett

Alain Stucki, Inhaber der Stucki AG Wil, ist Grosshändler für Dekorations- und Feuerwerksartikel. Und dies seit über 20 Jahren. Als solcher hätte für ihn eine Annahme der Initiative einschneidende Folgen. Er sagt:

«Je nachdem, wie strikt deren Inhalt letztlich umgesetzt würde, wäre der Handel massiv eingeschränkt: Ein Grossteil der Produkte könnte nicht mehr verkauft werden.»

Denn nicht nur Knaller, Böller und Heuler, die üblicherweise Tage vor Silvester oder dem 1. August die Quartierruhe stören, sondern auch sämtliche Raketen müssten aus dem Verkauf genommen werden.

Alain Stucki, Inhaber der Stucki AG Wil. Bild: Lara Wüest

Der Grund dafür ist der gleiche: Lärm. Und dieser lässt sich nicht beseitigen. Stucki erklärt: «Anders, als oft gesagt, setzt die Entfaltung eines Buketts am Himmel einen gewissen Knall voraus.» Ohne Zerlegerladung entstünden nur sprühende Produkte, wie etwa bei Vulkanen, allenfalls leuchtende Effekte wie bei bengalischen Hölzern. Oder die Sterne fielen einfach brennend aus der Hülse, ohne sich in die Breite zu verteilen.

«Es gibt lärmarme Raketen»

Was die Entwicklung lärmfreier Feuerwerksraketen betrifft, macht Stucki wenig Hoffnung. Für eine himmelsfüllende Ausbreitung der Effektbilder sind Zerleger und damit Lärmemissionen unvermeidlich. Allerdings dürfe der erzeugte Knall eine gewisse Lautstärke nicht überschreiten, betont er und ergänzt: «Lärmfreie Raketen gibt es zwar, doch wirken diese aufgrund des fehlenden spektakulären Buketts oftmals enttäuschend und werden daher nicht gekauft.»

Dass Feuerwerk eine Belastung für die Umwelt ist, bestreitet selbst Stucki nicht, sagt aber: «Kultur – auch ein Musik- oder Sportfest – hat nun einmal einen ökologischen Fussabdruck.» Pyrotechnische Produkte würden jedoch laufend optimiert und das Angebot an lärmreduzierten Artikeln werde ausgebaut. Auch sei man bestrebt, überall dort auf die Verwendung von Kunststoffen zu verzichten, wo die Sicherheit dies erlaubt.

Wie gross dieser «Fussabdruck» tatsächlich ist, wird je nach verwendeten Grundlagen unterschiedlich bewertet. Daten habe, sagt Stucki, auch die Branchenorganisation ermittelt. Das Fazit: Selbst riesige Feuerwerke wie jenes am Züri Fäscht machen nur einen winzigen Anteil der CO 2 -Emissionen aus. Dem Vernehmen nach um die vier Prozent.

Keine «Antistimmung» gespürt

Gleichzeitig werde auch auf die Sensibilisierung der Konsumentinnen und Konsumenten für die Lärmproblematik gesetzt. «Auch unsere Branche will nicht, dass das ganze Jahr über knallende Feuerwerkskörper gezündet werden: Wir verstehen, dass das stört.» Darum appelliere man auch an die Toleranz und Vernunft: «Knallkörper gehören zum Bundesfeiertag und zum Jahreswechsel, nicht aber in den Alltag.»

Dass dieses Jahr, auch aufgrund der coronabedingten Einschränkungen in den Vorjahren, besonders intensiv geböllert wurde, kann Stucki so nicht bestätigen. Ebenso vermochte er keine «Antifeuerwerksstimmung» auszumachen. «Die Verkaufszahlen liegen im Bereich der Vorjahre», sagt er.