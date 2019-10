Feuerwerk: Das Bundesgericht hat entschieden - doch die unterschiedliche Sichtweise ist geblieben Beschwerde gegen das Wiler Immissionsschutzreglement führt zu Einschränkung beim Gebrauch von Knallkörpern an der Fastnacht. Hans Suter

Das Abbrennen von Feuerwerk ist in der Stadt Wil nur in der Nacht von Silvester auf Neujahr und bei den Feiern zum Bundesfeiertag ohne Bewilligung erlaubt. Knallkörper hingegen dürfen nach dem revidierten Reglement auch an der Fastnacht gezündet werden – vom Gümpeli-Mittwoch bis zum Fastnachts-Dienstag. (Bild: Andrea Stalder) Tiere wie Hunde fürchten sich vor lautem Knall und suchen sogleich Schutz. Viele werden panisch vor Angst. Bild: Ralph Ribi 2 Bilder Unterschiedliche Sichtweise ist geblieben

Feuerwerk und Knallkörper bereiten nicht allen Menschen gleichermassen Freude, Tieren schon gar nicht. Deshalb wird das Abbrennen in Gesetzen, Reglementen und Verordnungen geregelt. Das ist auch in Wil der Fall. Doch gibt es hier einen Vorbehalt: Das am 4.Juni 2015 vom Stadtparlament erlassene revidierte Immissionsschutzreglement ist noch immer nicht in Kraft getreten, weil dagegen Beschwerde eingelegt worden ist. Doch nun – vier Jahre später – kommt Bewegung in die Sache. Das Bundesgericht höchst selbst hat sich nun mit der Causa Wil auseinandergesetzt und ein Urteil gefällt (Ausgabe vom 28. Oktober 2019).

Um das geht es beim Streit um das Immissionsschutzreglement

In Artikel 15 des städtischen Immissionsschutzreglements ist festgehalten, dass in der Altstadt das Abbrennen und die Verwendung sämtlicher Feuerwerkskörper verboten ist. «Im Übrigen bedarf das Abbrennen und die Verwendung von lärmerzeugenden Feuerwerkskörpern wie Raketen, Feuerwerksbatterien, Grossfeuerwerk und dergleichen einer Bewilligung», heisst es im Amtsdeutsch weiter. Keine Bewilligungspflicht besteht für Feuerwerke anlässlich der Feiern zum Bundesfeiertag sowie in der Nacht von Silvester auf Neujahr. Anders verhält es sich bei Knallkörpern. In Artikel 16 heisst es: Die Verwendung von Knallkörpern ist ganzjährig untersagt. Ausgenommen sind folgende Zeiten: Fastnacht in der Zeit vom Gümpeli-Mittwoch bis zum darauffolgenden Dienstag; in der Nacht von Silvester auf Neujahr und anlässlich der Feiern zum Bundesfeiertag.

Nicht einverstanden

Dagegen legte der Wiler Stadtparlamentarier Sebstian Koller (Grüne Prowil) als Privatperson Beschwerde ein. Diese richtete sich unter anderem gegen das bewilligungsfreie Abbrennen von Feuerwerk in der Nacht von Silvester auf Neujahr und anlässlich der Feiern zum Bundesfeiertag. Er störte sich insbesondere daran, dass Knallkörper während einer ganzen Woche quasi rund um die Uhr abgefeuert werden dürfen. Mittlerweile ist der Fall durch alle Instanzen bis ans Bundesgericht gelangt. Dieses hat nun entschieden.

«Bundesgericht gibt Stadt Wil in weiten Teilen Recht»

Im Wiler Rathaus wurde das Urteil offensichtlich mit Genugtuung aufgenommen, wie einer städtischen Medienmitteilung mit dem Titel «Bundesgericht gibt Stadt Wil in weiten Teilen Recht» nach zu schliessen ist: «Die Beschwerde von S. Koller wurde zu grossen Teilen abgewiesen.» Philipp Gemperli, Leiter Kommunikation der Stadt Wil, hält darin fest:

«Das Abbrennen von Feuerwerk bedarf in der Stadt Wil grundsätzlich einer Bewilligung.»

Davon ausgenommen wären gemäss dem Beschluss des Stadtparlaments zum Immissionsschutzreglement die Nacht von Silvester auf Neujahr und die Feiern zum Bundesfeiertag. «Der entsprechende Artikel konnte aufgrund der Beschwerde von S. Koller bislang nicht in Kraft treten. Das Bundesgericht schützt jedoch diesen Artikel in seinem Urteil», heisst es weiter.

Ebenfalls Teil der Beschwerde war der Artikel zur Verwendung von Knallkörpern. «Dies ist ganzjährig untersagt, ausser in der Fasnachtswoche, in der Nacht von Silvester auf Neujahr und anlässlich der Feiern zum Bundesfeiertag. Auch diesen Artikel stützte das Gericht weitgehend», hält die Stadt in ihrer Mitteilung fest. Einzig die Verwendung in der Fasnachtswoche müsse gemäss dem Urteil des Bundesgerichts räumlich und zeitlich eingeschränkt werden.

Reglement wird überarbeitet

Bis zur Neufassung dieser Bestimmung sei der Stadtrat berechtigt, eine Übergangsregelung für die zulässige Knallkörperverwendung während der Fastnachtswoche zu treffen. Das Reglement werde hinsichtlich dieser Bestimmung überarbeitet und dem Parlament zu gegebener Zeit zur Beschlussfassung unterbreitet.

«Einigermassen fragwürdige Behauptung»

Beschwerdeführer Sebastian Koller interpretiert das Urteil gänzlich anders, was er in folgender Formel festhält: «Konkret hat das Bundesgericht Folgendes entschieden: Feiern zum Nationalfeiertag: max. zwei Nächte = Regelung zulässig; Feiern zum Jahreswechsel: 1 Nacht = Regelung zulässig; Fasnacht (Gümpeli-Mittwoch bis am folgenden Dienstag): 7 Tage und 7 Nächte = Regelung unzulässig.» Daraus zieht Koller den Schluss: «Betrachtet man die betroffenen Zeiträume, ist es einigermassen fragwürdig, zu behaupten, die Stadt Wil habe ‹in weiten Teilen› Recht erhalten.» Im Übrigen habe Wil die Regelung nicht selbst konzipiert, sondern aus einem kantonalen Musterreglement übernommen.

Zur Begründung des Urteils aus der Sicht des Beschwerdeführers

Die Begründung des Urteils ist für Sebastian Koller nicht nachvollziehbar. Das Bundesgericht habe sich lediglich aus umweltrechtlicher Perspektive mit der Problematik befasst, obschon er explizit auch eine Prüfung der Vereinbarkeit mit dem Tierschutzgesetz verlangt habe. «Bekanntermassen stellt die Feuerwerksknallerei für Haus- und besonders für Wildtiere eine grosse Belastung dar. Das Tierschutzgesetz verbietet es, Tieren ungerechtfertigt Leid zuzufügen oder sie in Angst zu versetzen», hält der promovierte Veterinär und angehende Jurist fest.

«Das blosse menschliche Vergnügen stellt nach übereinstimmender Auffassung von Tierrechtsexperten und Tierethikern kein legitimes Interesse dar, das eine Belastung von Tieren rechtfertigt.»

Privates Feuerwerk diene ausschliesslich dem menschlichen Vergnügen. Eine tierschutzrechtliche Interessenabwägung und Verhältnismässigkeitsprüfung sei vom Bundesgericht nicht vorgenommen worden. «Das Urteil erscheint zumindest unter diesem Gesichtspunkt höchst problematisch. Wie es in der Fachwelt aufgenommen wird, bleibt abzuwarten.»