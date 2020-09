Feuerwehreinsatz in Wiler Industriebetrieb: Unbekannte Flüssigkeit ist ausgelaufen – keine Verletzten

Am späten Nachmittag ist eine unbekannte Flüssigkeit in einem Wiler Industriebetrieb ausgelaufen, was ein Grossaufgebot der Feuerwehr auslöste. Personen seien keine zu Schaden gekommen.