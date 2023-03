Feuerwehr Wenn die Altstadt brennt: In Wil werden diese Woche Offiziere auf den Ernstfall vorbereitet Im Feuerwehrdepot von Wil findet diese Woche ein kantonaler Einsatzführungskurs der Feuerwehr statt. Die teilnehmenden Offiziere spielen in der ganzen Stadt verschiedene Szenarien durch.

Ein Figurant der Feuerwehr lässt sich von den Kursteilnehmenden sowie ihren Sanitätspartnern aus einem Altstadtgebäude heben. Bild: Fiorella Koch

Neun Männer mit ernsten Gesichtern stehen um ein kleines Spielzeugauto auf einem Tisch herum. Sie üben für den Ernstfall – als einsatzleitende Offiziere einer Feuerwehr. Von Mittwoch bis Samstag findet im Feuerwehrdepot von Wil ein kantonaler Einsatzführungskurs für Offiziere statt. Die rund 60 Teilnehmenden kommen aus den Kantonen St.Gallen, Thurgau und beiden Appenzell. Sie üben in verschiedenen Bereichen das Führen und Bewältigen von Einsätzen. Aber nicht nur mit Spielzeugautos.

Mit Spielzeugautos, -traktoren und -häusern werden Vorfälle nachgespielt. Das hilft, die Abläufe zu üben. Bild: Fiorella Koch

«Es gilt, in kurzer Zeit verschiedenste Faktoren zu erfassen, Entscheidungen zu treffen und die Mannschaft zu leiten», sagt Thomas Widmer, der verantwortliche Kursleiter. «Dabei müssen die Offiziere überlegt und ruhig bleiben.» Im Feuerwehrhandwerk sind die Teilnehmenden aber nicht unerfahren: Sie sind ausgebildete Offiziere mit der Grundausbildung als Einsatzleiter. «Dieser Kurs ist ein Folgekurs», erklärt Widmer. «Sie lernen, wie sie Kuchenstücke an Verantwortung an ihre Feuerwehrleute weitergeben.» Trainiert wird das in 17 verschiedenen Szenarien. In kleinen Klassen mit einem Klassenlehrer gehen die Teilnehmenden von Standort zu Standort.

Thomas Widmer ist als Kursleiter verantwortlich für die Organisation. Bild: Fiorella Koch

«Diese Szenarien sind durchgetaktet», so Widmer. Die Offiziere retten einen Figuranten mit einer Drehleiter durch ein Fenster, «löschen» einen Kaminbrand in einem Altstadtgebäude und retten eine verängstigte Person – in der Übung ist es nur eine Puppe – aus einem Lift. Und das und einiges mehr in nur einem Tag. «Es beginnt mit Alltagsereignissen, bis sie am Ende des zweiten Tages Grossereignisse leiten müssen», sagt Widmer. Diese Szenarien finden in ganz Wil statt. Sie sind an die Region angepasst, beispielsweise finden zwei Szenarien in der Altstadt statt.

Üben in der Altstadt von Wil

Ein altehrwürdiges Gebäude in der Altstadt von Wil wurde dem Kurs zur Verfügung gestellt. Die Treppen knarzen, wenn man auf die Stufen tritt, es ist eng und die Feuerleute kommen kaum aneinander vorbei. Trotzdem gilt es, einen Figuranten mit Rückenschmerzen zu retten. Die Teilnehmenden lernen, mit dem Rettungsdienst zusammenzuarbeiten und den Patienten sicher nach draussen zu transportieren. Neben dem Retten aus einem Altstadthaus wird auch das Löschen eines der alten Gebäude angeschaut. Das ist vor allem wegen des teils fehlenden Brandschutzes zwischen den Häusern heikel.

Das Altstadt-Beispiel ist nur eines der vielen Szenarien. Weitere sind das Umgehen mit Bränden bei Ökonomiebetrieben – also Bauernhöfen –, wo zusätzlich zu den Menschen auch auf Tiere geachtet werden muss. Beim sogenannten C-Ereignis wird die Kooperation mit Chemie-Spezialisten geübt. Oder beim Brand im Bereich SBB das Arbeiten mit Starkstrom und den Einsatzkräften der SBB. Neuerdings gehört auch das Löschen von Elektroautos und deren Ladestationen zum Plan. «Wir müssen mit der Zeit gehen», so Widmer.

Vor dem Gebäude wird das Vorgehen mit dem Klassenlehrer besprochen, während im Innern des Hauses das Opfer mit Erster Hilfe versorgt wird. Bild: Fiorella Koch

Die Gebäude, in denen die Szenarien durchgespielt werden, werden von ihren Eigentümern der Feuerwehr zur Verfügung gestellt. Aber: «Eigentümer zu finden, die ihr Gebäude zur Verfügung stellen wollen, wird je länger, je schwieriger», sagt Widmer.