Feuerverbote enden

an den Gemeindegrenzen Wil, Flawil und Degersheim verbieten Grillfeuer im Wald, die übrigen Gemeinden beschränken sich auf Empfehlungen - vorläufig.

In diesen Tagen gut besucht: Die Grillstelle an der alten Kantonsstrasse in Henau. Bild: Andrea Häusler

Dem trockenen März folgte ein bis anhin ebenso niederschlagsarmer April. Seit Beginn dieses Monats wurden in der Region lediglich zwei bis drei Millimeter Regen je Quadratmeter gemessen. Die Böden sind staubtrocken, das Laub und Totholz in den Wäldern ist dürr. Gleichzeitig treiben die Sonne, frühlingshafte Temperaturen und die pandemiebedingt umfassende Tagesfreizeit vieler Arbeitnehmenden die Bevölkerung an Flussgestade und Waldränder. Grillieren unter freiem Himmel ist angesagt, aber nicht mehr überall erlaubt.

Vorsichtsmassnahmen statt Verbote

Bereits vor Ostern haben die Gemeinden Flawil und Degersheim sowie die Stadt Wil Feuerverbote im Wald und in Waldesnähe erlassen. Jetzt zieht Jonschwil in abgeschwächter Form nach. Die Gemeinde verbietet das Entfachen von Feuer zwar nicht absolut, warnt jedoch vor den Brandrisiken und bittet die Bevölkerung darum, «grösste Vorsicht walten zu lassen». Das heisst: Feuer soll nur in bebauten Feuerstellen entfacht, unter Kontrolle gehalten und beim Verlassen vollständig gelöscht werden. Bei starkem Wind soll auf offene Feuer in der Natur generell verzichtet werden. Und das Wegwerfen von Raucherwaren ist naheliegenderweise zu unterlassen. Der Hinweis ist im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde erschienen. Ein ähnliches Vorgehen plant auch Oberbüren. Auch hier sollen Grillfeuer nicht explizit verboten, jedoch die nötigen Vorsichtsmassnahmen umgesetzt werden. Ein entsprechender Hinweis werde im nächsten Gemeindeblatt publiziert, sagt Gemeindepräsident Alexander Bommeli. «Wir werden die Situation aufmerksam beobachten und in Absprache mit den Waldfachleuten entscheiden.»

Dies plant auch die Gemeinde Oberuzwil und beruft sich auf die Beurteilung des zuständigen Revierförsters, Bruno Cozzio. Dieser sagt:

«Es ist sicher sinnvoll, wenn man jetzt auf das Feuern im Wald und Waldnähe verzichtet. Obwohl das Feuern unter ständiger Kontrolle im Prinzip noch gestattet ist.»

Die Einschätzung des Kantonalen Führungsstabs, dass die Waldbrandgefahr erheblich sei, entspreche den Tatsachen. «Die Waldböden sind vor allem oberflächlich sehr trocken, so das Reisig und Äste schnell brennen und grössere Feuer auslösen können", erklärt Cozzio. Dort wo es gute tiefgründige Waldböden hat sei der Boden in der Tiefe ab ca. 10 Zentimetern zwar noch gut befeuchtet, doch habe dies auf die Waldbrandmöglichkeit keinen Einfluss.

Bruno Cozzios Beurteilung hat Gewicht. So lässt auch Thomas Stricker, Verwaltungsleiter der Gemeinde Uzwil, wissen: «Wir hören auf die Fachleute und streben im Bedarfsfall regionale Lösungen an. Wer kennt schon die Gemeindegrenzen, und dann noch im Wald.»

Schliesslich setzt auch Zuzwils Gemeindepräsident Roland Hardegger auf die Empfehlung: «Es herrscht Waldbrandstufe 3, erhebliche Gefahr. Die Bevölkerung wird deshalb gebeten, auf Feuermachen im Freien zu verzichten.»

Unterschiedliche Regelungen

Die unterschiedlichen Regelungen in den Gemeinden, die teilweise Grenze an Grenze liegen, haben ihre Ursache insbesondere in der regionalen Organisationsstruktur. So gehören Flawil und Degersheim dem Sicherheitsverbund Gossau an. Dieser hatte seinen Mitgliedsgemeinden entsprechende Vorgaben mitgeteilt. Wobei keine Umsetzungspflicht bestand. In Andwil und Waldkirch etwa gilt das absolute Feuerverbot nicht.