Feuertaufe für den früheren Handballprofi: Roman Pfründer steht beim HC Flawil vor seiner ersten Saison als Headcoach

Roman Pfründer gibt am Samstag beim Saisonstart gegen Rheintal sein Début als Trainer der ersten Flawiler Mannschaft in der 2. Liga. Der frühere Spitzenhandballer von St. Otmar will eine Winnermentalität schaffen. Ohne Action kommt der 38-Jährige kaum aus – nicht nur beim Handball.