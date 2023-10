Feuer Dachstock einer Tierklinik in Niederuzwil gerät in Brand Der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen ist am Montag morgen ein Brand eines Stalles an der Flawilerstrasse gemeldet worden. Verletzt wurde niemand.

Zurzeit geht die Kantonspolizei St.Gallen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Bild: Kapo SG

Am Montag, kurz vor 05.30 Uhr, meldete ein Spaziergänger der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen, dass es in einem Stall einer Tierklinik in Niederuzwil brenne. Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand im Dachstock des Stalles schnell unter Kontrolle bringen und löschen, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung.

Zeitgleich mit dem Eintreffen der Rettungskräfte konnte ein Mitarbeiter der Klinik die Tiere aus dem Stall ins Freie treiben, wodurch keines zu Schaden kamen. Personen wurden ebenfalls keine verletzt. Am Gebäude entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen stand die örtliche Feuerwehr sowie der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen im Einsatz. Zur Klärung der Brandursache wurde das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen aufgeboten. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund. (kapo/vat)