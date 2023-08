Festwochenende Da kommt etwas auf Wil zu: Studenten und Strassenkünstler erobern gleichzeitig die Stadt Anfang September überschneiden sich das Zentralfest des Schweizerischen Studentenvereins und das neu geschaffene Strassenkünstler-Fest «Viva Wil». Was das fürs Zentrum bedeutet.

In Wil war das Zentralfest des Studentenvereins zuletzt im Jahr 2010 zu Gast. Bild: Silvan Meile

Dreizehn Jahre lang musste Wil warten, doch nun ist es wieder so weit: Vom 1. bis 4. September findet das Zentralfest des Schweizerischen Studentenvereins in der Äbtestadt statt. Es ist bereits das 13. Mal, dass Wil diesen Grossanlass beheimaten darf – erstmals 1860 und zuletzt 2010. Traditionell kommt Wil alle zehn Jahre diese Ehre zuteil, doch 2020 musste das Fest kurzfristig wegen der Coronapandemie abgesagt werden.

Das Zentralfest ist eigentlich die jährliche Generalversammlung des Studentenvereins, dem 6000 aktive und ehemalige Studierende angehören. Doch unter den Programmpunkten finden sich auch diverse, die den Anlass zu einem riesigen Fest werden lassen. Dies nicht nur für die unzähligen Studentenverbindungen, die aus der ganzen Schweiz anreisen, sondern auch für die Wiler Bevölkerung – und die hiesige Gastronomie und Hotellerie. OK-Präsident Erwin Scherrer rechnet mit bis zu 3000 Verbindungsmitgliedern, die nach Wil pilgern.

20 Strassenkünstler spielen auf fünf Bühnen

Doch Anfang des kommenden Monats werden die Studierenden und Ehemaligen mit ihren typischen Mützen, Brustbändern und Uniformen nicht die Einzigen sein, die Wils Zentrum füllen. Am Freitag und Samstag, 1. und 2. September, findet auch noch erstmals «Viva Wil» statt. Das Fest hat sich explizit zum Ziel gesetzt, die Obere Bahnhofstrasse zu beleben. Kein Wunder, wird es doch von Wil Tourismus in Zusammenarbeit mit Wil Shopping, also dem Zusammenschluss der Läden des Wiler Zentrums, veranstaltet. Finanziert wird das Ganze unter anderem durch 49’000 Franken aus dem Wiler Stadtfonds.

Die kostenlose Veranstaltung lässt Strassenkünstler aller Art auf fünf Bühnen entlang der Einkaufsmeile auftreten, dies von Freitagnachmittag bis Samstag am frühen Abend. Laut Leandra Gmünder, Projektleiterin bei der Kommunikationsagentur Mig, die «Viva Wil» umsetzt, haben sich über 20 verschiedene Künstlerinnen und Künstler angemeldet. Und sie sagt: «1500 Zuschauerinnen und Zuschauer haben wir uns als Ziel gesetzt.»

Das Zentralfest konzentrierte sich schon 2010 vor allem auf die Altstadt beim Hof zu Wil. Bild: zvg

Die Frage sei erlaubt: Kommen die beiden Feste gut aneinander vorbei? «Wir haben das intensiv mit der Stadt besprochen», sagt Gmünder, «und sie hat grünes Licht gegeben. Darauf vertrauen wir.» Und auch Scherrer zeigt sich zuversichtlich: «‹Viva Wil› belegt zwei Tage die Obere Bahnhofstrasse, wir konzentrieren uns dagegen mit dem Zentralfest vor allem auf die Altstadt.»

Wobei: Traditionell marschieren die Verbindungen auch jeweils in einem grossen Cortège durch den Austragungsort, um sich der Bevölkerung zu präsentieren. Scherrer bestätigt, dass die Route des Umzugs auch durch die Obere Bahnhofstrasse führt. Allerdings findet der Cortège erst am Sonntag, 3. September, um 14.30 Uhr statt, wenn «Viva Wil» bereits beendet ist.

Studentenverein hätte Wil gern für sich gehabt

Beide Organisatoren betonen, dass man sogar voneinander profitieren könne. Die Studierenden und Ehemaligen bekommen Strassenkunst geboten und die Künstler dürften noch mehr Publikum haben dank des Zentralfestes. Scherrer macht aber kein Geheimnis daraus, dass er die Äbtestadt an jenem Wochenende gerne fürs Zentralfest allein gehabt hätte: «Zwei Anlässe gleichzeitig sind für meinen Geschmack ehrlich gesagt ein bisschen viel.»

Das Zentralfest des Studentenvereins bringt immer auch hohe Prominenz nach Wil: Im Jahr 2000 etwa die damalige Bundesrätin Ruth Metzler. Bild: Meinrad Schade

Für die Wiler Bevölkerung dürfte das Positive überwiegen. Sie kann an einem Wochenende gratis respektive für ein strassentypisches Hutgeld Musiker, Pantomimen, Akrobaten, Zauberer und Clowns erleben. Am Samstagabend folgen sie der von den Stadttambouren zusammengetrommelten Studentenschaft auf den Hofplatz und lauschen der traditionellen Brandrede. Nach dem Cortège am Sonntag folgt zudem die Festansprache einer Bundesrätin: natürlich von der Wilerin Karin Keller-Sutter, seit 2020 Ehrenmitglied im Schweizerischen Studentenverein.

So gross die Freude bei Erwin Scherrer war, das Zentralfest mit drei Jahren Verspätung doch noch in Wil durchzuführen, so wäre nach Corona fast etwas anderes im Weg gestanden: die Sanierung des Hofs zu Wil. Diese wird für das Fest extra pausiert, denn, so Scherrer: «Ein Zentralfest mit gesperrtem Hof zu Wil wäre eine Katastrophe gewesen.»