Festival Synthesizer und Bassgitarre: Die Newcomer Band Malschik bringt den Funk zum Rock am Weier Wil verwandelt sich dieses Wochenende zum Mekka für Musikfans. Beim zweitägigen Festival Rock am Weier zeigen Lokale Musikerinnen und Musiker ihr Talent. Dieses Jahr zum ersten Mal dabei: Die Newcomer Band Malschik.

Von Links: Simon Hagmann, Mattia Leonetti, Ella Hagmann, Elias Grillo und Luca Leonetti haben im Musikkamp die Band Malschik gegründet. Bild: PD

Es ist der 17. Juni und die Uhr schlägt 16.30. Die pralle Sonne scheint auf das Festivalgelände des Rock am Weier in Wil. Fünf Freunde machen sich auf der Nebentribüne bereit für ihren Auftritt. Die weisse Bassgitarre, der moderne Synthesizer und das schwarze Schlagzeug werden am Kabelsalat auf der Bühne angesteckt. Die Instrumente gehören zu der Band die heute den Funk ans Rockfestival bringt: Malschik.

Ella, Simon, Elia, Luca und Mattia kennen sich aus ihre Schulzeit in der Kanti Wil. Bei einem Musikkamp der Schule, entschieden sie sich dazu eine Band zu gründen. Seit 2017 versuchen die Wiler Newcomer Fuss in die regionalen Musikszene zu fassen . Das diesjährige Rock am Weier ist für die fünf Musikanten eine wichtige Veranstaltung. «Wir freuen uns auf den heutigen Abend», sagt die Band einstimmig.

Sie haben die Musik im Blut

Nachdem die Instrumente auf der Bühne richtig platziert sind, kommt der Soundcheck. Über die Monitore auf der Bühne gibt der Tontechniker, der Band Anweisungen. Knöpfe werden gedreht und Gitarrenseiten eingestimmt. Ab und an erklingt ein lautes Pfeifen aus den Lautsprechern. Nach zirka 20 Minuten findet die Band aber dann doch den richtigen Ton. Die Musiker sind Profis wenn es um ihr Handwerk geht.

Check one, check two – Luca Leonetti macht mit den Tontechnikern vom Rock am Weier den Soundcheck. Bild: Samantha Wanjiru

Ella Hagmann (20) und Simon Hagmann (22) kommen aus einer Musikerfamilie. Ihr Vater, Reiner Hagmann, ist ein lokaler Profimusiker und hat den Geschwistern von Kindsbeinen an das Musizieren beigebracht. Simon spielt in der Band das E-Piano. «Ich habe zuerst Blockflöte gelernt, bevor es dann an das Piano ging», sagt Simon. Seine Schwester Ella spielt den Bass in der Band und sagt:

«Wir sind zuhause mit Funky Musik aufgewachsen. Unser Vater spielt Jazzvioline»

Die Schwester und der Bruder sind aber nicht die einzigen Verwandten bei Malschik. Mattia Leonetti (21), der den Synthesizer in der Band bedient und der Gitarrist Luca Leonetti (24) sind ebenfalls ein Geschwisterpaar. Die Brüder machten schon vor der Band gemeinsam Musik. «Simon und ich wurden in der Kanti gute Freunde. Es ging nicht lange bis wir mit Ella und Mattia gemeinsam abhingen. So entstand unsere langjährige Freundschaft» sagt Luca.

Elia Grillo bereitet sich mit seinen Bandmitgliedern auf den grossen Auftritt vor. Bild: Samantha Wanjiru

Der Schlagzeuger Elia Grillo (20) ist der einzige in der Band ohne Blutsverwandschaft. Doch er teilt eine Gemeinsamkeit mit den Hagmann-Geschwistern: Sein Vater, Maurizio Grillo, ist ebenfalls Profimusiker. «Unsere Väter haben sogar zusammen in einer Band gespielt», sagt Elia. Seit der Bandgründung proben die Musiker im Bandraum seines Vaters. Jeden Mittwoch treffen sie sich um Texte zu schreiben und ihren Sound zu perfektionieren. Auch an diesem Mittwoch trafen sie sich um lange für den heutigen Auftritt zu proben.

Neuer Sound kommt gut an

Um 18 Uhr geniessen die Bandmitglieder eine kurze Verschnaufpause bevor es auf die grosse Bühne geht. Mittlerweile haben schon die ersten Gäste den Weg auf das Festivalgelände gefunden. Im Backstage Bereich gibt es für den kleinen Hunger, Chips, Früchte und Hörnli. An der Bar werden Erfrischungsgetränke serviert und für die müden Beine hat der Veranstalter eine Lounge mit Sofas zu Verfügung gestellt. Luca sagt:

«So langsam steigt das Adrenalin. Ich freue mich auf den Moment wenn wir das Publikum vor uns haben.»

Ihren Sound beschreiben die Bandmitglieder als moderner Disco-Funk. Am heutigen Abend spielen sie neue Musik die sie bisher nicht veröffentlich haben. «Während Corona haben wir an unserem Sound getüftelt», sagt Pianist Simon. Neue Texte wurden geschrieben und neue Musik komponiert. Als Inspirationsquellen für ihren 70er Funky-Disco- Sound dienten der Band, Musikgruppen wie das englische Musikduo Franc Moody und die australische Band Parcels. «Das Festival ist sozusagen eine Testrunde, wie unser Publikum auf unsere neue musikalische Richtung reagiert», sagt Mattia.

Die Band Malschik überzeugt das Publikum mit ihrer Bühnenpräsenz. Bild: Samantha Wanjiru

Als es dann Punkt 19 Uhr auf die Bühne geht, erwartet die Band ein Meer an Menschen. Rund 300 Personen stehen auf der Wiese um den Auftakt des Festivals mitzuerleben. Weitere Besucherinnen und Besucher haben es sich auf Hügeln platziert. Unter dem Publikum sind auch Familie und Freunde der Musiker. Die Basslastige Musik bringt schnell die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Tanzen. Die Band schafft es mit ihrer starken Bühnenpräsenz das Publikum zum Klatschen und Mitsingen zubringen. Nach 40 Minuten Discomusik in der strahlenden Sonne, ist der Zauber dann auch schon vorbei.

Die Band Malschik kann das Publikum mit ihrer Bühnenpräsenz überzeugen. Bild: Samantha Wanjiru

Verschwitzt und mit einem breiten Lächeln, treten die Jungmusiker von der Bühne. «Ich bin mega zufrieden», sagt Ella. Mit dicken Umarmungen zelebrieren die Freunde den erfolgreichen Auftritt. Es sei alles gut gelaufen und das Publikum sei super gewesen sagt Luca. Der Gitarrist hat am nächsten Tag Geburtstag. Den restlichen Abend vom Festival nutzt die Band um rein zu feiern.

Ella Hagmann, Luca Leonetti und Mattia Leonetti umarmen sich nach ihrem grossen Auftritt. Bild: Samantha Wanjiru

Für die Newcomer ist klar, dass das Festival nur eins von vielen sein wird in ihrer Karriere. «Je mehr wir Spielen können, desto besser werden wir. Und das Motiviert uns dran zu bleiben» sagt Mattia. Das grösste Ziel für die Band: Einen Auftritt am Open Air St.Gallen.