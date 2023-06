Festival Sommerzeit ist Festivalzeit: Das sind im Sommer 2023 die schönsten Open Airs in der Region Wil und Toggenburg Das Rock am Weier läutete vergangenes Wochenende die Open-Air-Saison in der Region Wil/Toggenburg ein. In den nächsten Monaten stehen mehrere weitere Festivals an. Von Rock über Jazz oder Soul kommen Musik- und Open-Air-Begeisterte auch dieses Jahr wieder voll auf ihre Kosten. Die Festival-Highlights zeigen wir in einer Übersicht.

Das Open Air in Wildhaus liegt zwischen Säntis und Churfirsten und bietet damit eine fantastische Kulisse. Bild: Christiana Sutter

Zelten, feiern, Freunde treffen – und das unter freiem Himmel und bei guter Musik. Festivals bieten genau das. Tausende Musikfans zieht es jedes Jahr an eines der vielen Open Airs. Und das nicht nur nach St.Gallen oder nach Frauenfeld. Auch die Region Wil/Toggenburg hat einiges zu bieten.

Open Air Wildhaus: 7. und 8. Juli

In schöner Toggenburger Bergkulisse bietet das Open Air Wildhaus eine breite Auswahl an Musikrichtungen. Schlager, Rock und Evergreens aus den 80ern sind auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Geladen ist die Rockband Europe, die 1986 mit dem Lied «The Final Countdown» grossen Erfolg erzielte. Auch Namen wie Chris Norman oder Kenny Logan stehen auf dem Programm. Im vergangenen Jahr startete das Open Air Wildhaus bereits am Donnerstagabend mit einer grossen Party. Dieser Anlass findet 2023 nicht statt.

Friendsheep Mosnang: 14. bis 16. Juli

Das Open Air Friendsheep fand 2022 das erste Mal öffentlich in Mosnang statt. Bild: Christoph Heer

Zum dritten Mal findet das Open Air Friendsheep in Mosnang statt. Auch in diesem Jahr stehen viele regionale Künstler auf der Bühne. Im Frühjahr 2021 entstand im idyllischen Mosnang die Idee für ein kleines Festival, nach dem Motto «Von Freunden für Freunde». Im Sommer 2022 fand es zum ersten Mal öffentlich statt. Diesen Sommer treten in Mosnang insgesamt 15 Bands aus der ganzen Schweiz und auch aus der Region auf. Unter anderem Palko!Muski, All To Get Her, Rapture Boy oder Faith Of Faith.

Open Air Bütschwil: 28. bis 30. Juli

Das Open Air Bütschwil im Jahr 2021. Bild: PD

Auch in Bütschwil ist Ende Juli wieder an zwei Abenden Livemusik und Open-Air-Fieber angesagt. Eröffnet wird das Festivalwochenende des Open Air Bütschwil am Freitag mit vier Bands: das Westschweizer Duett Carrousel, Dada Ante Portas, Private Blend und das Elektro-Rap-Gespann Kids in Cages. Den Anfang am Samstag macht Ladina mit ihrer neuen Single «So What».

Fête de Lion: 4. und 5. August

Das Fête de Lion des Wiler Kulturbahnhofs Gare de Lion bietet eine besondere Atmosphäre. Bild: PD

Beim Clubfestival des Wiler Kulturbahnhofs Gare de Lion kommen Liebhaberinnen und Liebhaber zeitgenössischer Musik auf ihre Kosten. Auf zwei Bühnen (Open Air und Club-Bühne) gibt es qualitativ hochwertige Livemusik in unvergleichbarer Atmosphäre. Das Festival startet am Freitag mit einem Electronic Daydance, unter anderem mit den DJs Kaiser & Giraffe oder The Toyboys. Am Samstag geht es weiter mit zwölf geladenen Livebands.

Jazztage Lichtensteig: 11. bis 13. August

Dana an den 32. Jazztagen Lichtensteig, 13. August 2022. Bild: Sascha Erni

Besucher der 33. Jazztage Lichtensteig können sich auf ein vielfältiges Line-up freuen. Von Jazz über Soul bis R&B wird das Festival auch in diesem Jahr musikalisch abwechslungsreich gestaltet. Headliner sind am Freitagabend Bastian Baker und Marius Baer. Als weiteres Highlight wird an diesem Abend die Schweizer Soulsängerin Caroline Chevin auftreten. Phenomden und Loco Escrito sollen das Publikum am Samstag auf der Hauptbühne begeistern.

Festival am Gleis Degersheim: 12. August

Das Festival am Gleis findet in diesem Jahr zum 10. Mal statt. Das Gelände am Bahnhofsplatz Degersheim bietet die Kulisse dafür. Bild: Christoph Heer

Zum 10. Mal findet in diesem Jahr das Open Air des Vereins Festival am Gleis in Degersheim statt. Die Bühne rocken werden unter anderem die fünfköpfige Band UNSLH aus St.Gallen, Zephyr Combo, die Sixties Rockband Ashbury Road aus dem St.Galler Rheintal, die Sängerin Sina, Andrea Bignasca und die Huge Puppies.

Irish Open Air Toggenburg: 1. und 2. September

Das Irish Open Air ist bekannt für sein einmaliges irisches Ambiente. Bild: Andrea Tina Stalder

Irisches Feeling direkt am Fusse des Säntis bietet das Irish Open Air Toggenburg in Rietbad (Ennetbühl). Irische Musik, verschiedene Pubs und die passende Verpflegung inklusive Getränke zeichnen das Festival aus. Dieses Jahr werden unter dem Titel «Swiss traditional meets irish folk» zwei Konzerte extra für das Irish Open Air einstudiert. Sie bleiben der Irish Music treu, möchten aber mit diesem Projekt in einem «Kulturfenster» die beiden Traditionen mit Musik und Tanz verbinden. Diese Konzert-Projekte sind bis anhin einzigartig in der Schweiz, heisst es in einer Medienmitteilung.

Simon Lüthi entwickelt ein Konzertformat für das diesjährige Irish Open Air. Bild: Ruedi Roth

Verantwortlich für die Konzerte zeichnet sich Simon Lüthi aus Ebnat-Kappel. Der bekannte Tänzer, Jodler, Bödeler und Gäuerler – und einer der besten Schwyzerörgeli-Spieler der Schweiz – entwickelt das musikalisch-tänzerische Format. Sowohl Bödelen als auch Gäuerlen seien zwar «urschwiizerische» Tänze, hält die Mitteilung fest, aber würden auch eine gewisse Verwandtschaft mit dem irischen Stepptanz aufweisen.