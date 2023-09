Festhütte «Heute werden Institutionen lächerlich gemacht oder frontal angegriffen»: Bundesrätin Karin Keller-Sutter spricht in Wil Das Wochenende war in der Wiler Altstadt gekennzeichnet durch das friedliche Nebeneinander von Couleur-Studenten und Strassenkünstlern. Vor dem Hof zu Wil würdigte Bundesrätin Keller-Sutter die Verdienste des Studentenvereins um den Bundesstaat.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter hielt die Ansprache am Zentralfest der Schweizer Studenten. Bild: Marius Eckert

Auf einem halben Dutzend Podien performten Musiker, Akrobaten oder Jongleure. Dazwischen strebten Altherren und Aktive des Studentenvereins (StV) im dunklen Zwei- oder Dreiteiler und mit weissem Hemd und bunter Mütze in Richtung Hof oder liessen sich ein Bier in einem Restaurant schmecken. Einen Vorteil in der Sommerhitze hatten die StVlerinnen: Sie durften Rock tragen.

Dass Wil am Wochenende mit «Viva Wil» und dem Zentralfest des StV zur Festhütte mutiert war, war in der oberen Bahnhofstrasse unübersehbar, wobei eine durchwegs friedliche Stimmung herrschte. Das OK von Viva Wil hatte sich ein buntes Programm einfallen lassen.

Abendliche Brandrede vor dem Hof

Die kleineren Kinder waren am Samstag fasziniert von den Artisten, die mit Yo-Yos jonglierten. Ein Renner war der Stand, wo Frauen mit Henna kleine Kunstwerke auf die Gesichter oder Arme der Kinder zauberten. Gegen 17 Uhr liess der Aufmarsch nach, ausser bei einer Tänzerin und Akrobatin, die mit dem Einbezug des Publikums dieses bei der Stange hielt.

Für die Kinder wurde viel geboten, etwa temporäre Henna-Tattoos. Bild: Andrea Tina Stalder

Am Abend folgte die «Brandrede» auf dem Hofplatz. Streit sei in der Demokratie keine Gefahr, sondern gehöre zur Demokratie, sagte die gebürtige Wilerin Susanne Brunner. Die Spaltung der Schweiz drohe wegen der «vielen Fräulein Rottenmeiers». Diese teilten die Bevölkerung in immer mehr kleine Gruppen auf, indem sie die Sprache genderten und biologische Tatsachen leugneten. Da müssten die StV-Mitglieder, «das grösste Netzwerk intelligenter Leute in der Schweiz», dagegenhalten.

Sanftere Töne von der Bundesrätin

Das Zentralfest des Studentenvereins zog Hunderte in die Wiler Altstadt. Bild: Marius Eckert

Höhepunkt am Sonntag war die Festrede von Bundesrätin Keller-Sutter, die sanftere Töne anschlug. Selbstironisch bezeichnete sie sich als Dauergast beim Zentralfest, da sie 2021 Festrednerin gewesen war. Eingangs erinnerte sie daran, dass der StV nach dem verlorenen Sonderbundskrieg dazu beitrug, dass sich die Katholisch-Konservativen mit dem neuen Bundesstaat versöhnten.

Die Bundesrätin sprach vor dem Hof zu Wil. Bild: Marius Eckert

Die Sieger hätten Minderheiten geschützt und die Verlierer integriert. Die erste Bundesverfassung von 1848 sei der Beginn eines 175-jährigen Wunders. Angesichts der vielen Krisen sei es verständlich, dass die Menschen verunsichert seien. Heute würden aber die Institutionen lächerlich gemacht oder frontal angegriffen. Diese Tendenz nannte die Bundesrätin bedenklich. Heute werde das Trennende betont und ein Kompromiss ausgeschlossen. «Wem an diesem Land liegt, der kann nicht tatenlos zusehen, wenn die politische Diskussion verroht. Die Schweiz braucht mehr vom Geist des StV.»

Den Festumzug am Sonntag verfolgten zahlreiche Zaungäste. Der Wiler Christian Müller ist wegen eines Freundes gekommen. Er findet aber die Mittelschul- und Studentenverbindungen eine gute Sache, da sie den Kontakt über die Altersgruppen fördern. Bernhard Ehrenzeller und Alois Riklin, amtierender und früherer Rektor der HSG, freuen sich, dass man an einem Zentralfest immer viele alte Bekannte trifft.