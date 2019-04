Glosse Feiertage zwischen Einkaufsregalen und Kassen Sie sind die wahren Helden der Karfreitage und Ostermontage: die Verkäuferinnen und Verkäufer, welche die Feiertage nicht im Tessin oder bei Verwandten verbracht haben, sondern an den Kassen und zwischen den Regalen der Coop Prontos, Migrolinos und Tankstellenshops. Tobias Söldi

Segen oder Fluch? Dank Coop Pronto und Migrolino kann man auch an Feiertagen einkaufen. (Bidl: pd)

Wer während des Ostern eine kurze Besorgung machen musste, weiss, wovon die Rede ist: Die engen Gänge sind überfüllt, die Schlangen an den Kassen ewig lang, die Regale halb leer und die Kunden ob all dieser Unannehmlichkeiten gestresst. Und dann ist da – «Achtung! Der Rucksack!» – noch die Gruppe verschwitzter Wanderer, die sich nach ihrer Rückkehr aus den Bergen in voller Wandermontur einen Weg durch das Gedränge bahnt.



Die Einkäufe so zu planen, dass Kühlschrank und Vorratskammern auch über die Feiertage genug hergeben – was früher ganz alltäglich war, ist heute kaum mehr vorstellbar. Keine Zwiebeln mehr für die Tomatensauce? Chips und Bier für den spontanen Grillabend? Es ist nicht belegt, wie viele Feier- und Sonntage Migrolino und Co. schon gerettet haben. Doch die Zahl ist hoch, das ist sicher.



Wo hat diese Entwicklung ihre Wurzeln? Verleitet uns der Luxus ständiger Verfügbarkeit von Lebensmitteln zu einem nachlässigen Einkaufsverhalten? Schliesslich war es doch über Jahrtausende überlebenstechnisch sinnvoll, Nahrung zu horten. Oder ist der Mensch schlicht ein faules Wesen und die neuen Einkaufsmöglichkeiten verstärken einen Charakterzug, der tief im Menschen drin steckt? Denn praktisch ist es auf jeden Fall. Und wer hat noch nie davon profitiert?



Eines darf bei diesen philosophischen Überlegungen aber nicht vergessen gehen: Dem Verkaufspersonal, welche Ostern arbeitend und mit einer Engelsgeduld überstanden haben, sei an dieser Stelle ein wohlverdientes erholsames, Wochenende gewünscht. Und nicht vergessen: Wenn es mit dem Einkauf am Samstag nicht klappt, gibt es auch am Sonntag noch genügend Möglichkeiten, den Kühlschrank zu füllen.