FEIERTAG Das Wunder von Kirchberg: Warum das Toggenburger Dorf auch knapp 340 Jahre später noch sein Kirchenkreuz ehrt Heute steht das Leben in Kirchberg still, so wie jedes Jahr am 14. September. Der Grund: Im 17. Jahrhundert soll sich das Kreuz in der Kirche von Kirchberg von der Wand gelöst und bewegt haben.

Laut Matthia Ottappally, Pfarrer in Kirchberg, pilgerten nach dem wundersamen Ereignis im Jahr 1685 deutlich mehr Interessierte in das Gotteshaus in Kirchberg. Bild: Milena Bleiker

Wenn heute in Kirchberg die Kirchenglocken läuten und zum Gottesdienst einladen, geschieht dies aus zweierlei Gründen. Zum einen wird am 14. September in der gesamten römisch-katholischen Kirche die sogenannte Kreuzerhöhung gefeiert. Diese hat seinen Ursprung in der Auffindung des Kreuzes Christi durch die heilige Helena.

Der zweite Anlass zur Feier hat einen weitaus spezielleren Grund: In Kirchberg wird heute zusätzlich das sogenannte «Heilig-Kreuz-Fest» begangen. Im Rahmen des Feiertages erinnert man sich an ein wundersames Ereignis aus dem Jahre 1685. In der Adventszeit soll sich das Kreuz während der Predigt des Pfarrers Johannes Georg Schenkle von der Wand gelöst und bewegt haben – wie von Geisterhand. Da beide Anlässe das Kreuz als Hauptakteur haben, legt man die Feierlichkeiten in Kirchberg zusammen und feiert das Wunder bereits Mitte September.

Plötzliche Unruhe in den Bankreihen

Besagter Prediger habe damals im Gottesdienst am dritten Adventssonntag im Dezember selber gar nichts vom Wunder in der Kirche mitbekommen, erzählt Pfarrer Michael Pfiffner. Nur das plötzlich nervöse und unaufmerksame Verhalten der Besucherinnen und Besucher habe Schenkle bemerkt.

Pfiffner wird dieses Jahr den traditionellen Festgottesdienst in Kirchberg leiten, ist normalerweise aber in der Seelsorgeeinheit Neutoggenburg tätig. Er gesteht daher schmunzelnd: «Ich musste mich zuerst selbst etwas genauer darüber informieren, was wirklich hinter dieser Geschichte des Kreuzes steckt.» Zudem habe er dem Gotteshaus vorgängig einen Besuch abgestattet, um die Ausstrahlung des gesamten Kirchenraumes auf sich wirken zu lassen.

Über 200 Zeugenaussagen

Mathai Ottappally, Pfarrer in Kirchberg, erzählt die Geschichte rund um das Wunder von Kirchberg weiter: «Nach der aussergewöhnlichen Beobachtung der Besuchenden hat eine Kommission der katholischen Kirche über 200 Zeugen befragt.» Das Ergebnis der Untersuchung wurde von Fürstabt Gallus angeordnet, schliesslich wurde das Ereignis als wahrhaftig befunden.

Michael Pfiffner sagt dazu: «Die Menschen im 17. Jahrhundert waren sicherlich sehr viel empfänglicher für unerklärbare, religiöse Ereignisse, als dies heute der Fall ist.» Aber auch heutzutage gäbe es immer noch Berichte über Wunder, sagt er. «Heute würde man bei einer ähnlichen Beobachtung wie jener in Kirchberg im Jahr 1685 sicherlich zuerst nach wissenschaftlichen Erklärungen suchen», ergänzt Mathai Ottappally. Erst danach würde mit dem Glauben oder anderen Kräften argumentiert werden.

Stolz und Tradition

An der Wahrhaftigkeit des bewegten Kreuzes hält man in Kirchberg dennoch bis heute fest. Das «Heilig-Kreuz-Fest» ist deshalb auch ein offizieller Feiertag im Toggenburger Dorf. Sowohl die Gemeindeverwaltung als auch die Schule bleiben heute geschlossen. Der Kirchberger Pfarrer Ottappally erzählt: «Die Kirchbergerinnen und Kirchberger sind sehr stolz auf ihren eigenen Feiertag.» Das sei auch der Grund, warum das «Heilig-Kreuz-Fest» nach knapp 340 Jahren noch gefeiert werde. Und zudem sei der Tag zu einer Tradition geworden.

Das Kreuz ist immer noch dasselbe, erneute Bewegungen seien aber keine mehr beobachtet worden, berichtet Pfarrer Ottappally. Bild: Milena Bleiker

Im Übrigen: Das originale Kreuz von 1685 ist auch heute noch in der Kirche in Kirchberg aufzufinden – nun allerdings nicht mehr seitlich der Kanzel, sondern aufgehängt über dem Hochaltar.