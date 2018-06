FDP und CVP nominieren Kandidaten für Degersheimer Schulratswahlen

Der 51-jährige Albert Köppel ist in Degersheim aufgewachsen. Nach einem beruflich bedingten Wegzug kehrte er mit seiner Familie nach Degersheim zurück, wo seine beiden mittlerweile erwachsenen Kinder auch die Schulen besuchten. Albert Köppel absolvierte eine Lehre als Spengler/Sanitär und bildete sich berufsbegleitend zum dipl. Santiärtechniker weiter. Während mehr als 20 Jahren war er als Projektleiter in einem Planungsbüro tätig. Rund zehn Jahren unterrichtete er zudem im Teilpensum an der Berufsschule angehende Gebäudetechniker. Vor einem Jahr schloss er die Ausbildung zur dipl. Berufsschullehrperson ab. Heute ist Albert Köppel Fachbereichsleiter der Gebäudetechnikerplaner an der Gewerblichen Berufsschule in St. Gallen.

Manuel Bachmann ist in Flawil aufgewachsen, wohnte während 30 Jahren in St. Gallen und nun seit rund vier Jahren in Degersheim. Der 59-Jährige ist gelernter Fotograf sowie Grafikdesigner. Seit über 30 Jahren ist er Inhaber einer Werbeagentur, die namhafte Firmen aus der Ostschweiz zu ihren Kunden zählt. Die Agentur ist seit drei Jahren in Flawil domiziliert. Bachmann bildet in seinem Betrieb Lehrlinge aus und ist Gastdozent an der Kunstgewerbeschule in St. Gallen. Der Vater eines achtjährigen Sohns interessiert sich für die Schule und ihr Umfeld. (pd/zi)