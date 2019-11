FDP Münchwilen nominiert Nadja Stricker einstimmig für das Gemeindepräsidium Die 46-jährige Münchwilerin möchte die Nachfolge von Guido Grütter antreten.

Nadja Stricker ist seit acht Jahren als Gemeindeschreiberin der politischen Gemeinde Rickenbach tätig. (Bild: PD)

An einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung hat die FDP ihr Parteimitglied Nadja Stricker einstimmig für die Ersatzwahl ins Gemeindepräsidium am 9. Februar 2020 nominiert. Mit kräftigem Applaus wurde ihr die Unterstützung zugesichert.

«Das ideale Rüstzeug»

«Die FDP ist überzeugt, dass die Münchwilerin als Gemeindeschreiberin mit langjähriger Erfahrung im Journalismus und in der Führung sowie als Gemeinderätin mit dem Ressort Finanzen und Gesundheit das ideale Rüstzeug für das Amt als Gemeindepräsidentin mitbringt», äussert sich FDP-Ortsparteipräsident Roland Aeby in einer Medienmitteilung. Die Ersatzwahl wird nötig, weil der amtierende Münchwiler Gemeindepräsident Guido Grütter per Ende Mai 2020 seinen Rücktritt erklärt hat.

Vorstand erweitert

Traditionell gehören auch die Budgets der Politischen und der Volksschulgemeinde auf die Traktandenliste der Mitgliederversammlung. Aus aktuellem Anlass wurden auch Themen wie die neue Gemeindeordnung und der Stand der Planung der Interessengemeinschaft Mehrzweckhalle Oberhofen diskutiert. Die Versammlung erweiterte zudem mit der Wahl von Patrick Hubmann den Parteivorstand. (pd/red)