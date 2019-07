FDP geht auf Konfrontationskurs: Liberale lancieren Gegenvorschlag zur Gratisparkzeit der SVP Am Donnerstag stimmt das Parlament darüber ab, ob in der Stadt künftig 30 Minuten gratis parkiert werden darf. Ein Gegenentwurf der FDP schmälert jedoch die Chancen der SVP-Motion. Diese ist wenig begeistert. Gianni Amstutz

Während die SVP die Parkgebühren auf städtischen Parkplätzen für die ersten 30 Minuten aufheben will, möchte die FDP fünf Prozent der Einnahmen aus denselben für einen Stadtfonds einsetzen. (Bild: Archiv)

Eigentlich hätte das Parlament schon im April über die Motion von Benjamin Büsser abstimmen sollen. Doch zur Frage, ob auf städtischen Parkplätzen künftig 30 Minuten gratis parkiert werden soll, kam das Parlament aus Zeitgründen nicht. Auch Anfang Juni, als das Geschäft ein zweites Mal traktandiert war, wurde es aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nicht behandelt.

Nun könnte aber gerade die Verschiebung des Traktandums auf die Sitzung vom Donnerstag die Erfolgsaussichten der Motion zunichtemachen. Die Vorzeichen haben sich seit der letzten Sitzung im Juni grundlegend verändert.

Denn Daniel Gerber (FDP) hat inzwischen eine eigene Motion eingereicht. Und diese ist als direkter Gegenvorschlag zum Vorstoss von Benjamin Büsser zu verstehen. Unterzeichnet wurde Gerbers Vorstoss von Mitgliedern seiner eigenen Fraktion sowie solchen der CVP, der SP und der Grünen Prowil. Sie ist damit um einiges breiter abgestützt als Büssers Motion, die nur aus den Reihen seiner eigenen Partei unterzeichnet wurde.

Gerber greift SVP-Motion an

Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Motionen eine Mehrheit finden, tendiert gegen Null. Denn, dass Daniel Gerbers Vorstoss als Angriff auf die Motion Büsser gedacht ist, daraus macht der FDP-Parlamentarier keinen Hehl:

«Ein Verzicht auf die Erhebung der Parkgebühren in den ersten 30 Minuten ist nicht zielführend.»

Mit Gratisparkplätzen nehme nur das Verkehrsaufkommen zu und nicht die Umsätze der Wiler Detailhändler, welche die SVP mit ihrer Motion eigentlich zu unterstützen versucht, sagt Gerber. Als ehemaliger Grünliberaler ist ihm Mehrverkehr im Zentrum ein Dorn im Auge. Die Parkgebühren sind in seinen Augen denn auch gar nicht das Problem.

«Wenn eine Stadt eine hohe Attraktivität hat, dann werden potenzielle Kundinnen und Kunden gerne nach Wil kommen und auch ohne Widerspruch die moderaten Parkgebühren begleichen», ist er überzeugt.

Anders als Motionär Büsser argumentiere, sei die FDP-Fraktion der Meinung, dass die Stadt andere Möglichkeiten habe, das Gewerbe zu unterstützen, sagt Gerber. Doch was will die FDP fürs Gewerbe tun? «Die Schaffung eines Stadtfonds bietet sich als ideale Lösung an», sagt Gerber. So sollen fünf Prozent der jährlichen Einnahmen aus den Parkgebühren in einen Fonds fliessen, dessen Mittel für Projekte und Aufgaben zur Verfügung stehen, welche die Wettbewerbsposition des Gewerbes stärken. Die Gelder sind zweckgebunden und müssen dem Marktplatz Wil zu Gute kommen.

Welche Massnahmen konkret ergriffen werden, das soll gemäss der Idee von Daniel Gerber eine vom Stadtrat eingesetzte Kommission bestimmen. Die Mitglieder sollen in einem Vierjahresrhythmus neu gewählt werden. Die FDP-Motion ist am Donnerstag noch nicht traktandiert, dürfte in der Abstimmung über Büssers Gratisparkzeit aber eine entscheidende Rolle spielen. Ohne die Stimmen der FDP oder den geschlossenen Zuspruch der CVP wird es für die SVP ein Ding der Unmöglichkeit, eine Mehrheit im Parlament zu finden.

Schon bevor der FDP-Vorstoss eingereicht wurde, zeichnete sich ab, dass es die Motion zum Gratisparkieren schwer haben würde. Neben der SVP wollte einzig die FDP Büssers Anliegen «grossmehrheitlich» unterstützen. Nach dem Lancieren ihres eigenen Vorstosses zur Rettung des Wiler Gewerbes dürfte sich das geändert haben.

Büsser zweifelt an Wirkung des FDP-Vorstosses

Benjamin Büsser ist vom Vorpreschen der FDP wenig begeistert. Er finde den Vorschlag «nicht sehr schlau». «Letztlich wird mit dem Geld aus dem Stadtfonds einfach eine zusätzliche Stelle geschaffen.» Das sei beispielsweise in St. Gallen geschehen, wo ein City-Manager dem Detailhandel helfen soll. Auf lange Sicht könne sich das bezahlt machen, doch es brauche jetzt sofort Massnahmen.

«Die Gratisparkzeit wäre für die Bevölkerung und das Gewerbe direkt spürbar.»