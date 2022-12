Faustball RiWi hat trotz Nullrunde noch Chancen auf den Ligaerhalt Am Sonntag hat das NLA-Faustballteam RiWi in den Meisterschaftspartien fünf und sechs jeweils 0:3 gegen Widnau und Oberentfelden verloren. Die Tatsache, dass Schlusslicht Jona seine Spiele auch verlor, verhinderte aber eine Verschärfung der Abstiegsgefahr für RiWi.

RiWi-Spieler Luca Wild und Timo Hagmann. Bild: Elias Beck/Swiss Faustball

Das NLA-Team der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen reiste am Sonntag für zwei Meisterschaftspartien nach Oberentfelden. Das dringende Ziel: Den Zweipunktevorteil auf den Ranglistenletzten Jona erhöhen. Eine schwere Aufgabe, auch weil Schlagmann Thomas Weder verletzungsbedingt passen musste.

Die Partie gegen Widnau, das im bisherigen Meisterschaftsverlauf nicht immer überzeugen konnte, blieb lange ausgeglichen. Die Thurgauer spielten stark mit, liessen aber am Ende der Sätze die letzte Konzentration vermissen. Trotz eines 9:7-Vorteils und eines 9:9 endete die Partie schliesslich mit einem unnötigen 0:3.

Die Partie gegen Oberentfelden war das erste Rückspiel. Im Hinspiel vor zwei Wochen fehlte sehr wenig zu einem RiWi-Erfolg. Den Solothurnern gelang es aber dagegenzuhalten. Mit einem sicheren, druckvollen Auftritt liessen sie den Gast nie so richtig ins Spiel kommen und RiWi kassierte den zweiten Nuller.

Im Moment auf Nichtabstiegsplatz

Trainer Simon Forrer analysiert: «Ich habe noch zu viele kleine Fehler gesehen, die wir weiter angehen müssen. Ich konnte mich aber auch an der positiven Entwicklung im Team freuen und bin sicher, dass wir den richtigen Weg gehen. Wir werden die Zeit bis zur Schlussrunde Mitte Januar nutzen.»

Dank der Tatsache, dass Jona auch alle Spiele verloren hat, liegt RiWi aktuell immer noch vor Jona auf Rang fünf (Ligaerhalt). Der Abschluss der Qualifikationsrunde findet am Wochenende vom 14. und 15. Januar statt. Am Samstag in Diepoldsau, wo RiWi auf Elgg-Ettenhausen und Diepoldsau treffen wird. Am Sonntag wird ab 12 Uhr in Wilen gegen Jona wohl endgültig der Absteiger ermittelt. Der letzte RiWi-Gegner wird dann noch Widnau sein.