Faustball RiWi: Nach den ersten Punkten die Nullrunde Am Samstag wurde in der Nationalliga A der Faustballe die zweite Runde gespielt. Für das Team der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen gab es gegen Elgg-Ettenhausen und Affeltrangen nichts zu holen.

Bei Zuspielen, wie hier von Yannic Wild auf Janis Witschi, unterliefen RiWi zu viele Fehler. Bild: Marcio Cibien

Nach den gewonnenen zwei Punkten vom letzten Wochenende traf das NLA-Team der Faustballer von Rickenbach und Wilen (RiWi) am Samstag in Affeltrangen auf Elgg-Ettenhausen und Affeltrangen.

Schon gegen das bisher noch sieglose Team aus Elgg-Ettenhausen setzte es für RiWi eine Niederlage. Nach einem vergebenen Satzball ging der erste Satz in der Overtime mit 13:15 verloren. Nach einem klar mit 11:7 gewonnenen zweiten Satz gingen die Durchgänge drei und vier ebenfalls deutlich an den Gegner, mit 4:11 und 5:11.

Zu viele Fehler

In die Partie gegen Affeltrangen startete RiWi mit vielen Eigenfehlern. Hinzu kamen grosse Probleme bei den Zuspielen, sodass es nicht verwunderte, dass am Ende eine diskussionslose 0:3-Niederlage stand.

Die Nullrunde vom Wochenende zeigt auf, dass RiWi noch viel Arbeit bevorsteht. Co-Trainer Cornel Hächler sagt dazu: «Wir müssen die Zuspiele verbessern und die vielen Stockfehler abstellen, um wieder Ruhe und Stabilität in unser Spiel zu bringen.»

Thomas Weder beim Angriff. Bild: Marcio Cibien

Hächler hatte im Spiel seiner Mannschaft aber auch Positives ausgemacht. «Ich habe aber auch Fortschritte gesehen wie beispielsweise die durchwegs starken Servicebälle. Wir werden nun sauber weiterarbeiten. Ich bin überzeugt, dass wir Verbesserungspotenzial haben.» Nach vier Partien liegt RiWi zusammen mit Oberentfelden und Widnau mit zwei Punkten vor Schlusslicht Schlieren, das noch punktelos ist.

Spannende Runde im Juni

Die nächsten zwei Partien wird RiWi erst in drei Wochen in Oberentfelden spielen. Spannung ist garantiert, treffen am 3. Juni doch mit RiWi, Widnau und den Gastgebern die drei Teams aufeinander, die in der Tabelle mit zwei Punkten quasi aufeinanderliegen.