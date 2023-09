Neuendorf und Wigoltingen waren zu stark für die Faustballer von Riwi – am Wochenende setzte es zweimal eine 0:3-Niederlage ab

Für die Faustball-Gemeinschaft Rickenbach-Wilen (Riwi) beginnt die entscheidende Phase der Meisterschaft. Am nächsten Wochenende geht es in den Auf-/Abstiegsspielen um den Verbleib in der Nationalliga A.