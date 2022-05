Faustball NLA: Die Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen startet mit zwei Niederlagen in die Meisterschaft Viele Eigenfehler und starke Gegner sorgten auf dem Ägelseerasen für Ernüchterung. Trainer Forrer hält trotzdem am ambitionierten Saisonziel fest.

RiWi-Angreifer Simon Stäbler in Aktion. Bild: PD

Das Ziel vor den ersten beiden Meisterschaftsspielen der Faustballer von Rickenbach und Wilen (RiWi) war klar: Nach vorne spielen und zu Hause die ersten Punkte holen. Eine äusserst schwierige Vorgabe, gehörten doch die beiden Gegner Elgg-Ettenhausen und Widnau zur absoluten Spitze im Schweizer Faustball. Der Plan der Hinterthurgauer ging nicht auf, zu wenig hatten sie den Gegnern entgegenzusetzen.

Enttäuschender Auftritt gegen Egg-Ettenhausen

Schon die erste Partie gegen Elgg-Ettenhausen war eine deutliche Angelegenheit. Schnell stand es 0:5 aus Sicht von RiWi, das sich bei den schnellen und direkten Angriffen der Gegner zu Statisten degradiert sah.

Folgerichtig nahm das Heimteam ein Time-out. Auf die anfängliche Reaktion folgten bald wieder viele Eigenfehler, sodass der erste Satz mit 3:11 verloren ging. In diesem Stil ging es danach weiter, am Ende stand das ernüchternde Schlussresultat: 0:3.

Auch mit besserer Leistung nicht reüssiert

Gegen Widnau lag RiWi schnell 3:0 vorne. Auch wenn der Startsatz wieder verloren ging, jedoch knapp diesmal, mit 10:11, hielten die Gastgeber phasenweise gut mit. Im zweiten Satz vergab RiWi beim Stand von 11:10 gar einen Satzball.

Am Ende ging der Punkt aber trotzdem an Widnau. Die vielen unerzwungenen Fehler aufseiten von Riwi machten dann aber auch in diesem Spiel denn Unterschied, sodass die Rheintaler am Ende 3:0 gewannen.

Trotz der beiden Niederlagen zum Auftakt in die Meisterschaft blieb RiWi-Trainer Simon Forrer gelassen: «Die erste Partie lief total an uns vorbei, in der zweiten wäre aber mehr drin gelegen.»

Am Saisonziel, im vorderen Mittelfeld mitzuspielen, hält Forrer fest, auch wenn er sagte:

«Dazu müssen wir auch einmal einen der Grossen knacken.»

Die nächste Gelegenheit, die ersten Punkte einzufahren, bietet sich RiWi bereits am kommenden Samstag. Um 15.00 Uhr wird auf der Ägelseeanlage in Wilen die Partie RiWi gegen Diepoldsau angepfiffen. Zweiter Gegner an dem Spieltag ist Neuendorf.

RiWi NLB holt Punkte

Auch das NLB-Team von RiWi spielte am Samstag auf dem Ägelseerasen die erste Runde. Auf einen sicheren 3:1 Erfolg gegen Oberwinterthur folgte ein 0:3 gegen die zweite Mannschaft von Jona.