Faustball Nach dem Entscheid am «grünen Tisch»: RiWi hat den Ligaerhalt auch sportlich geschafft Dank der coronabedingten Anpassung, dass es in den oberen Faustball-Ligen in diesem Jahr keine Absteiger gibt, war der Ligaerhalt für das NLA-Team aus Rickenbach-Wilen schon vor den letzten vier Partien Tatsache. Dank sechs gewonnener Punkte gelang es RiWi am Wochenende, dies auch sportlich zu bestätigen.

Angriff gegen Block: Simon Stäbler (rechts) in der Partie gegen Jona. Bild: PD

Das bisher stark abstiegsgefährdete Faustball-NLA-Team Rickenbach-Wilen (RiWi) konnte am Wochenende die Qualifikationsrunde ohne Druck zu Ende spielen. Dank des kurzfristigen Verbandsentscheids, die aktuelle Meisterschaft ohne Absteiger zu Ende zu spielen, war der Zweikampf gegen das letztplatzierte Jona nicht mehr relevant und der Ligaerhalt Tatsache.

Spieler und Trainer waren sich einig, in den vier noch ausstehenden Partien den Ligaerhalt auch sportlich zu schaffen. Man hatte ja immer noch zwei Zähler Vorsprung auf das Schlusslicht aus Jona und traf am Sonntag zu Hause auf ebendiesen Gegner.

Am Samstag in Diepoldsau stand aber zuerst die Partie gegen Leader Elgg Ettenhausen auf dem Programm. Der Gegner gewann diese mit 3:1. RiWi konnte gut mithalten, es waren aber ein paar individuelle Fehler zu viel, welche die Niederlage herbeiführten. Die Partie gegen Oberentfelden verlief anschliessend ähnlich ausgeglichen. Da aber die Rickenbacher nun wacher und konzentrierter agierten, konnten sie mit 3:1 reüssieren und die zwei Punkte verbuchen. Weil Jona seine beiden Partien verlor, lag RiWi am Samstagabend vier Zähler im Vorteil.

Der Trainer weiss, wo noch Arbeit ansteht

Am Sonntag wurde in Wilen gespielt. Die erste Bewährung für die Gastgeber war der Tabellenzweite Diepoldsau. RiWi fand nur schwer in die Partie und musste den ersten Satz mit einem enttäuschenden 3:11 abgeben. Ein Ruck ging nun durch die Hinterthurgauer. Es entwickelte sich eine spannende Partie, in der sie dank viel Kampf und mutigem Spiel die verdienten Sieger wurden.

Nun fehlte nur noch Jona. Die Truppe vom Zürichsee stellte sich dem Gastgeber immer wieder erfolgreich entgegen, RiWi hatte aber die Klasse, die Partie sicher nach Haus zu spielen. Mit sechs Punkten aus vier Spielen ging der Plan auf. RiWi hat den Ligaerhalt auch ohne «grünen Tisch» eindrücklich bestätigt.

Trainer Simon Forrer freut sich über gute Stimmung bei den Fans, sagt aber: «Wir lieferten einen tollen Endspurt. Dank an die Spieler für den Einsatz. Ich habe gute Sachen gesehen, weiss aber auch, wo noch Arbeit ansteht. Diese vielversprechende Vorstellung bietet eine wertvolle Grundlage für die Vorbereitung der nächsten Feldsaison.» (brä)