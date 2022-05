Faustball In der Nationalliga A startet die Faustball-Gemeinschaft Rickenbach-Wilen mit zwei Heimrunden in die Feldmeisterschaften Am Samstag beginnen die Feldmeisterschaften in den nationalen Faustballligen. Rickenbach-Wilen eröffnet auf heimischen Rasen mit seinem NLA- und NLB-Team. Die beiden letztjährigen Finalrundenteilnehmer Elgg-Ettenhausen und Widnau werden die Gegner des Fanionteams sein.

Zuspieler Silvan Jung ist einer von drei Nationalspielern im NLA-Team der Faustball-Gemeinschaft Rickenbach-Wilen. Bild: PD

In den letztjährigen Feld- und Hallenmeisterschaften verlief beim NLA-Team der Faustball-Gemeinschaft Rickenbach-Wilen sportlich nicht immer alles optimal. Man schaffte den Vorstoss ins sichere Mittelfeld nicht. Zu oft gingen Spiele unnötig verloren und der Überlebenskampf stand im Fokus. Das Team ist aufgrund des Ligaerhalts aber weiterhin motiviert an sich zu arbeiten und besser zu werden.

Optimales Trainingslager in Tenero

Das Trainingslager in Tenero und die Teilnahme an diversen Vorbereitungsturnieren schaffen eine gute Grundlage für Verbesserungen in Athletik, Taktik, Spielabläufen und Psyche. RiWi-Trainer Simon Forrer ist deshalb überzeugt, dass sein Team nun fähig ist, sich mit Vollgas nach vorne zu bewegen und den Sprung in die Finalrunde der besten vier zu schaffen.

Mit Ausnahme des vor der Hallensaison zu RiWi gestossenen Abwehrspielers Luca Schmid spielt das gleiche Team wie im letzten Sommer für die FG RiWi.

Forrer freut sich ein eingespieltes, junges Team zu haben und sagt: «Ich habe drei Nationalspieler im Team. Silvan Jung und Luca Schmid, welche in diesem Jahr mit dem A-Kader an den Europameisterschaften in Kaltern und den World Games in den USA teilnehmen werden und Luca Wild, welcher für die U18-EM in Deutschland im Aufgebot steht.» Der Trainer ist überzeugt, dass diese Jungs sich weiterentwickeln und in seinem Team Vorbildfunktionen einnehmen werden.

Wichtige Gegner in der Startrunde

Das NLA-Team von RiWi spielt am Samstag um 13 Uhr auf der Ägelseeanlage in Wilen gegen zwei letztjährige Finalrundenteilnehmer. Zuerst gegen Elgg-Ettenhausen und danach gegen Widnau. Gelegenheit, sich dem Heimpublikum von der besten Seite zu zeigen.

Am gleichen Tag und am gleichen Ort startet auch die NLB-Truppe der FG RiWi ihr Pflichtprogramm, allerdings schon ab 9.30 Uhr. Ihre Gegner heissen Oberwinterthur und Jona.