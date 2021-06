Faustball Glückloses RiWi-Faustballteam weiterhin punktelos Am Samstag gelang es dem NLA-Team der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen (RiWi) erneut nicht die ersten Meisterschaftspunkte zu gewinnen. Auf dem heimischen Ägelseerasen gingen die beiden Partien gegen Wigoltingen und Neuendorf knapp verloren.

Trotz einer klaren Leistungssteigerung gegenüber der Begegnung mit Elgg vor Wochenfrist gelang es RiWi nicht, erstmals in dieser Meisterschaft zu punkten. Bild: PD

Schon die erste Partie, gegen den Kantonsrivalen aus Wigoltingen, weckte positive Erwartungen. Der ausgeglichene Startsatz ging knapp mit 11:9 an die Gastgeber, die sich gleich weitere Vorteile erspielten. Zu viele Eigenfehler liessen die Partie aber nach dem 9:8 kippen und Wigoltingen schaffte in der Overtime den Satzausgleich.

Die Folge war eine «Schockstarre» im RiWi Spiel, die zum ersten negativen Zwischenergebnis führte. RiWi fand aber wieder in sein Spiel, erkämpfte sich den Gleichstand zurück und erzwang einen fünften Spielabschnitt. Dennoch: Zum Schluss musste das Team als Verlierer vom Platz.

Erbitterter Kampf gegen Neuendorf

Mit dem Vorsatz, die Punkte beim zweiten Widersacher zu holen, ging RiWi in den Kampf gegen das spielstarke Neuendorf. Doch bereits der erste Satz endete für das überfordert wirkende Heimteam mit einer Niederlage. RiWi gelang es aber, sich neu zu konzentrieren und spielte sich zum Gleichstand. Dieses Erfolgserlebnis verhalf nun dem Team weiter zu geradlinigem, druckvollem Spiel. Erst in der Overtime erspielten sich die Solothurner wieder die Satzführung. RiWi bäumte sich nochmals auf, unterlag aber am Schluss der grösseren Routine des Gegners mit 1:3.

Fortschritte erkennbar

Beide Partien gingen zwar verloren aber trotzdem war das Team mit seiner Leistungssteigerung zufrieden. Abwehrspieler Walter Gantenbein formulierte seine Eindrücke wie folgt: «Wir haben bis zum Schluss zusammen gekämpft. Bei beiden Gegnern waren wir dran und alles wäre möglich gewesen. Das Momentum war aber leider gegen uns und die Punkte fehlen natürlich.» Gantenbein hofft auf eine weitere Leistungssteigerung bei den Rückspielen am nächsten Samstag in Neuendorf.