Faustball Erneute Nullrunde: Rickenbach-Wilen bleibt auf seinen zwei Punkten sitzen Am Samstag trafen die NLA-Faustballer aus Rickenbach und Wilen auswärts auf Oberentfelden und Widnau. Nach zwei Niederlagen stehen die Hinterthurgauer auf dem vorletzten Tabellenplatz. In der nächsten Runde kommt es zum Duell mit Schlusslicht Schlieren.

Trotz ansprechender Leistung gab es für RiWi in Oberentfelden erneut keine Punkte. In dieser Szene spielt Captain Luca Schmid (rechts) auf Thomas Weder. Hinten im Bild ist Luca Wild. Bild: Marco Cibien

Nach der Nullrunde am letzten Spieltag bot sich für die Faustballer der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen (RiWi) am Samstag in Oberentfelden die Chance, zu weiteren Punkten zu kommen. Die Thurgauer konnten traten gegen Widnau und Oberentfelden an – zwei Gegner aus der hinteren Tabellenhälfte. RiWi trat motiviert auf, scheiterte aber immer wieder an der Verwertung der entscheidenden Bälle. Am Ende stand man wie schon am zweiten Spieltag mit leeren Händen da.

Mit Zuversicht gegen Widnau

Die Partie gegen Widnau begann für RiWi eigentlich erfreulich. Es entwickelte sich ein toller Fight, bei dem die Hinterthurgauer und ihre Gegner auf Augenhöhe agierten. Am Ende des ersten Satzes führte RiWi mit 9:8, ehe der Gegner die wichtigen Gutbälle machte und den Satz für sich entschied.

Timo Hagmann im Angriff. Bild: Marco Cibien

Im zweiten Satz konnten die Gäste reagieren und glich nach umkämpftem Spiel aus. Weil Widnau in den entscheidenden Sätzen zulegen konnte, RiWi hingegen zu viele Fehler machte, gewannen die Rheintaler die Auftaktpartie letztlich mit 3:1.

Ähnliche Partie, gleiche Fehler

So musste also die Partie gegen Oberentfelden den Erfolg bringen. Erneut hielt RiWi zwar gut mit, konnte jedoch nur einen Satz gewinnen. Bezeichnend: Die Hinterthurgauer vergaben vier Satzbälle. Es fehlte wenig zum Erfolg, dies jedoch zu häufig.

Trotzdem wirkte Trainer Simon Forrer überzeugt, als er die Spiele analysierte: «Wir haben gute Spiele gezeigt, die Athletik hat sich verbessert und die Kopfblockaden haben sich etwas gelöst. Wir müssen aber cleverer werden und die wichtigen Bälle verwerten.» Es fehle aber «nicht mehr viel, um das Leistungsniveau fürs Mittelfeld zu erreichen». Vorerst aber bleibt RiWi bleibt mit zwei Zählern auf dem achten Tabellenrang der NLA, hinter den Hinterthurgauern rangiert nur noch das punktelose Schlieren.

Es folgt eine Doppelrunde Mitte Juni

Die nächsten vier Partien bestreitet RiWi in einer Doppelrunde. Am 15. Juni ab 19 Uhr sind die Hinterthurgauer Diepoldsau zu Gast, wo sie gegen den Gastgeber und Tabellenführer sowie gegen Aufsteiger Schlieren antreten. Besonders der Partie gegen das Schlusslicht aus dem Westen Zürichs kommt im Kampf um den Klassenerhalt wegweisender Charakter zu. Am 17. Juni ab 15 Uhr wird in Wigoltingen gespielt. Zweiter Gegner neben dem Heimteam wird dann Neuendorf sein.