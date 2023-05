Faustball Die ersten Punkte sind im Trockenen: Sieg und Niederlage für RiWi zum Auftakt Das NLA-Team der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen spielte am Samstag seine ersten beiden Meisterschaftspartien. Einer Niederlage gegen den favorisierte Gastgeber Diepoldsau folge dank einer starken Teamleistung ein Sieg gegen Schlieren.

Angriff von Janis Witschi mit der Nummer 3. Bild: Herbert Brägger

Zum neuen Konzept für RiWis Weg in die Zukunft gehört auch die gezielte Verbesserung der Athletik im Team. Gespannt erwarteten das NLA-Team der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen und dessen Umfeld die ersten beiden Meisterschaftsspiele. Starke Gegner, wie der Hallenmeister Diepoldsau und der Aufsteiger Schlieren sollten die Hinterthurgauer auf ihrem Weg zum Ziel Ligaerhalt fordern.

Gute Leistung reichte nicht

Die erste Partie gegen Diepoldsau war ein Abnützungskampf. RiWi fand gut in die Partie und führte den ersten Satz mit 10:8 an. Der Gegner konnte aber nachlegen und den Satz auf seine Seite kehren. In der Folge war der Favorit schlicht zu stark. Das Resultat: 3-0 (14-12/11-2/11-4). Die Devise der Thurgauer hiess nun: Die Niederlage vergessen und gegen Schlieren punkten.

Die ersten Punkte sind Tatsache

In der Partie gegen Schlieren sah man schnell, dass RiWi die vorherige Niederlage wegstecken konnte. Wille und Einsatz stimmten und auch technisch waren gute Aktionen erkennbar. Die spannende Partie ging dann auch mit 3-0 (12-10/11-7/12-10) an RiWi. Damit waren die Pflicht erfüllt und der erste Druck vom Team entfernt.

RiWi-Trainer Simon Forrer freut sich über die Punkte und präzisiert: «Ich sehe bereits Wirkung vom Athletiktraining im Durchhaltewillen und der Spielvernunft. Diepolsau war zu stark für uns aber toll wie unbekümmert das Team in die zweite Partie ging. Die starke Teamleistung hat uns zum Sieger gemacht.»

Neue Runde am nächsten Samstag

Die nächsten Partien werden auf dem Sportplatz in Affeltrangen ausgetragen. Drei Teams aus der Region treffen in je zwei Partien aufeinander. Am Samstag, um 15 Uhr, spielt Affeltrangen gegen Elgg-Ettenhausen. Anschliessend bekommt es RiWi mit diesen Beiden zu tun.(brä)