FASTNACHT Grossandrang: Mehr Narren als vor der Pandemie waren am Wiler Umzug - und dann knallte es vierfach bei Pinocchio Mit dem vermeintlich kleinen Umzug erreichte die Wiler Fastnacht am Sonntagnachmittag ihren Höhepunkt. Rund 18'000 Personen dürften dabei gewesen sein. Der Fastnachts-Präsident zieht Fazit.

Hier wird Nörgeli Pinocchio auf dem Wiler Bleicheplatz ein Raub der Flammen. Bild: Simon Dudle

22 Bilder

Wil ist und bleibt eine Fastnachtshochburg. Das machte das Wochenende deutlich - und wurde vor allem am Sonntagnachmittag unter Beweis gestellt. Als sich der Fastnachtsumzug von der Lerchenfeldstrasse via Schwanenkreisel über die Obere Bahnhofstrasse zum Bleicheplatz schlängelte, säumten Tausende junge und jung gebliebene Fastnächtler die Route, liessen sich von Konfetti-Kanonen beschiessen, schleuderten selber Konfetti durch die Gegend oder fingen eines der rund 50'000 Bonbons. Auch einen Konter-Umzug gab es, als die Chrüsi-Musig zu Beginn in entgegengesetzter Richtung schritt und somit ihr 50-jähriges Bestehen auf ihre eigene Weise feierte.

Wie viele Narren es am Umzug waren, konnte Patrick Galli, Präsident der Fastnachtsgesellschaft Wil (FGW), am frühen Sonntagabend noch nicht sagen. Er schätzte aber, dass rund 18'000 Personen dabei waren - mehr als beim letzten Umzug vor drei Jahren knapp vor Pandemieausbruch. Gruppen waren es allerdings deutlich weniger als vor Corona, nämlich noch 42 - verglichen mit deren 59 bei der letzten Durchführung im Jahr 2020. Galli begründete, dass man bewusst weniger Gruppen akquiriert habe, damit die Veranstaltung zeitlich nicht zu lang wurde.

Hofnarr Ruedi Schär verteilte 500 Rosen. Bild: Simon Dudle

Pinocchio hält sich nicht lange

Höhepunkt des diesjährigen Wiler Fastnachtstreibens war traditionell das Verbrennen des Nörgelis auf dem Bleicheplatz. Nachdem vor der Pandemie mit Sebastian Koller ein Lokalpolitiker Raub der Flammen geworden war, so musste dieses Mal alternierend wieder eine Märchenfigur dran glauben. Pinocchio, der seit November von einem achtköpfigen Team erbaut worden war, hatte vier laute Böllerschüsse in sich und verbrannte dann zügig.

Prominenz auf dem Wagen der Wiler Hofnarren: Hausi Leutenegger liess sich den Umzug nicht entgehen. Bild: Simon Dudle

Kurz nach dem letzten Knall zog Fastnachts-Präsident Galli ein erstes Fazit. «Wie am Schnürchen» habe alles funktioniert, sagte er. Dazu gehörte das Monsterkonzert am Samstagabend, bei welchem neun Guggen dabei waren und die Altstadt dicht bevölkert war. Mittlerweile zur Wiler Fastnachtstradition gehört auch der Hofnarrenball im Stadtsaal von Freitagabend, bei welchem ein verkleidetes Erscheinen Pflicht ist und manch ein Tanzbein geschwungen wurde. Zu später Stunde war Urwiler Ruedi Schär als neuer Hofnarr präsentiert worden. Bereits zum 32. Mal ging der Hofnarrenball über die Bühne.

So konnte Galli von einer gelungenen Wiler Fastnacht berichten, bei der es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen ist. Die Erleichterung war spürbar. Immerhin war es für Galli die erste vollständige Fastnacht, die er als Präsident der FGW orchestrierte.