49 Jahre: Der Lenggenwiler Ruedi Kienzler arbeitete fast sein ganzes Leben für dieselbe Firma 49 Jahre lang war er für die gleiche Firma, die Bauunternehmung Schlauri & Holenstein, tätig. Nun ist Ruedi Kienzler in den Ruhestand getreten. Ernst Inauen

Ruedi Kienzler an seinem letzten Arbeitstag. (Bild: PD)

«Wir bedauern den Austritt von Ruedi Kienzler aus unserer Firma. Damit geht nach so vielen Jahren enormes Know-how verloren. Aber wir gönnen unserem Kollegen und Freund den wohlverdienten Ruhestand», sagte Firmenchef Othmar Schlauri. Am letzten Arbeitstag des Neupensionärs verabschiedeten Othmar und sein Bruder Stefan Schlauri und die ganze Belegschaft den beliebten Mitarbeiter gebührend. Ruedi Kienzler wird zwar seinen Nachfolger als Bauführer noch eine Zeit lang begleiten und in seine Aufgaben einführen. Dann aber möchte er seine Freizeit geniessen, Bergtouren unternehmen und in seinem Heimatdorf die Geselligkeit pflegen.

Ruedi Kienzler wuchs in Zuckenriet auf. Nach der Schulzeit trat er 1970 bei der Baufirma Othmar Schlauri die Lehre als Maurer an. «Schon früh wusste ich, dass ich einen handwerklichen Beruf erlernen und in Zuckenriet bleiben möchte. Weil schon mein Vater bei der Firma Schlauri angestellt war, bot sich mir diese Möglichkeit an», erzählte Kienzler.

33 Jahre als Bauführer gearbeitet

Drei Jahre nach dem Lehrabschluss besuchte er die Polierschule in St. Gallen und schloss eine Weiterbildung zum Technischen Kaufmann an. Aus gesundheitlichen Gründen zog er einen Berufswechsel in Betracht. Weil jedoch ein leitender Mitarbeiter den Betrieb verliess, fühlte er sich zum Verbleib verpflichtet. Ruedi Kienzler absolvierte die Ausbildung zum Bauführer – eine Funktion, die er in der Folge rund 33 Jahre ausübte.

In Zuckenriet, aber auch in der Region und bis in den Thurgau war Ruedi Kienzler als Bauführer massgeblich beteiligt an nachhaltigen Bauprojekten. «Das Schöne an unserem Beruf ist die aktive Mitgestaltung von Projekten und dass man nach deren Abschluss stolz auf den fertigen Bau sein kann. So bleiben doch Aufträge wie die Schulhauserweiterung in der Sproochbrugg mit der neuen Turnhalle oder die Schulhauserweiterung in Zuzwil ebenso in guter Erinnerung wie der Bachdurchlass beim Dorfeingang», erinnerte sich Kienzler.

Diese positiven Erfahrungen treffen auch bei der Teamarbeit mit der Geschäftsleitung, den Kunden und den Mitarbeitenden zu. Das Urgestein von Zuckenriet diente seinem Dorf auch in öffentlichen Funktionen. So wirkte Ruedi Kienzkler unter anderem als Baufachmann während 16 Jahren in der Dorf- und Wasserkorporation, davon zwölf Jahre als Präsident.