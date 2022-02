Fasnachtszeitung Der Zauber der Wahlen und das Herumirren der Feuerwehr: Das steht in der Flawiler «Chratzbörschte» Zum 41. Mal erscheint heute die «Chratzbörschte», die eigentlich einzige Fasnachtszeitung der Region. Auf 16 Seiten wurde Peinliches und Lustiges des vergangenen Jahres notiert.

In Flawils Briefkästen liegt die neuste Ausgabe der «Chratzbörschte». Bild: PD

Heute kündet sich in den Briefkästen Flawils die Fasnacht an. Knallig in gelb-schwarz-rot präsentiert sich auch dieses Jahr die «Chratzbörschte». Die Fasnachtszeitung macht schon seit Jahren pünktlich am Freitag vor dem Schmutzigen Donnerstag auf die Possen der Flawilerinnen und Flawiler aufmerksam.

Dieses Jahr sind es nicht nur die Konfetti, die auf den 16 Seiten verstreut sind. Für einmal lodern zwischen Text, Bildern und Konfetti Feuerflammen. Wer die richtige Anzahl bis am Schmutzigen Donnerstag dem Narrenrat mitteilt, gewinnt allenfalls einen Preis. Ob nur die Wettbewerbsteilnehmenden einen Preis gewinnen oder ob allenfalls die Feuerwehr den Flawiler Fasnachtspreis «Chrätzbörschte» erhält, dazu nimmt Narrenrat-Chef Sandro Fischer keine Stellung.

Sandro Fischer vom Narrenrat Flawil. Bild: PD

Sicher ist: Die Flawiler Feuerwehr zeigte sich im vergangenen Jahr von ihrer «besten Seite». Zweimal karrte sie mit allen möglichen Fahrzeugen wie Kommandowagen, Rüstwagen oder Tanklöschfahrzeug durchs ganze Dorf, zweimal an die falsche Adresse. Für diesen Fauxpas widmet ihr die «Chratzbörschte»-Redaktion zwei Seiten – samt Comic.

Die Wahlen und ihr Zauber

Auf der Frontseite der Fasnachtszeitung prangt das Bild des am vergangenen Wochenende neu gewählten Gemeinderats Andreas Mattes. Mit Blick auf die im Jahr 2021 immer wieder im letzten Moment eingereichten Beschwerden bei Wahlen oder Bürgerversammlungen, nimmt der Narrenrat im Text dieses Thema sowie den «ganzen Wahlzauber» aufs Korn.

Dankbares Opfer ist dabei Martin Rütti, der Kandidat des ersten Wahlgangs. Der arbeitslose «Bahnhofsheriff» wurde zwar nicht gewählt, konnte dennoch eine beachtliche Stimmenzahl für sich gewinnen und gründete anschliessend den politischen Verein «Pro Flawil».

Flawils Strassen sind fast jedes Jahr in irgendeiner Form ein Thema. Diesmal geht es um die Beläge. Humorvoll nimmt die «Chratzbörschte»-Redaktion mit diesem und noch einigen weiteren Artikel den Gemeinderat und die Verwaltung aufs Korn.

Humorvolle Texte mit Episoden aus Flawil

Während die meisten Coronamassnahmen nun vom Tisch sind, ist Corona in der neusten Flawiler Fasnachtszeitung gar kein Thema. Den Flawilerinnen und Flawilern ist im vergangenen Jahr genügend Peinliches und Lustiges passiert: Es sind nicht nur die entwendete Werbeblache der Mobiliar oder der Graben zwischen den Facebook-Gruppen «Mein Flawil» und «Du bisch vo Flowil wenn...», die in einen humorvollen Text gepackt werden. Auch die nicht erreichbare M. oder ein vergesslicher, allseits bekannter Flawiler werden auf die Schippe genommen. Genauso wie die Facebook-Einträge der ehemaligen Narrenrat-Präsidentin.

Letztlich hätte die Redaktion auch eine Kritik zu den neuen Badi-Wirten schreiben wollen. Das konnte sie nicht, weil der Sommer 2021 bekanntlich und gemäss «Chratzbörschte» ins Wasser «viel». Ob die Verwendung von V statt F nun ein Fehler oder ob es die Narrenfreiheit einer Fasnachtszeitung-Redaktion ist, das wird in der «Chratzbörschte» nicht beantwortet.