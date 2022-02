Fasnacht Vor dem Fasnachtsvirus fürchtete sich niemand Lange mussten sie darauf warten, doch nun war es wieder endlich so weit: in der Region fanden zahlreiche Fasnachtsevents statt – und die Fasnächtler strömten zu tausenden dorthin.

Gute Stimmung – und am Ende eine klebrige Dusche für alle, die bei der Maskenprämierung anwesend waren: Der Jonschwiler Kultball erfüllte in der Nacht auf den Samstag die Erwartungen Fasnächtler voll und ganz. Bild: Christof Lampart

Egal ob es die Beach-Party an der Bazenheider Fasnacht, das Gugge-Fescht in Uzwil oder der unter dem Motto «Asia» stehende Kultball in Jonschwil war – überall herrschte ausgelassene Freude und Fasnachtsstimmung. Und so war denn auch die Frage rein rhetorisch, die ein junger Mann zur nächtlichen Stunde in Jonschwil Richtung seiner Freunde rief: «Haben wir einen Nachholbedarf in Sachen Fasnacht?»

«Endlich wieder Kultball», mögen sich die beiden Fasnächtler gesagt haben. Bild: Christof Lampart

Klebrig, süss und stimmungsvoll

Die Antwort war eindeutig, der Lärm ebenfalls. Egal, wo man in der Region auch hinblickte, überall feierten die Jungen und Junggebliebenen ausgelassen Fasnacht. Corona war gefühlt und gesehen für die meisten wohl nur wieder ein Bier. Zwar waren die Eingangs- und Ausgangskontrollen an allen Orten gut und strikt, doch wer einmal in einer der Hallen war, der fragte nicht mehr nach Delta oder Omikron, sondern war höchstens auf der Suche nach dem ziemlich schnell zu findenden Fasnachtsvirus, das überall grassierte. «Es ist so geil, dass wir wieder feiern können», bemerkte ein mit Panda und Ramen-Nudeltopf um die Wette strahlender Unglückskeks, im mitternächtlichen Tumult des Jonschwiler Kultball. Das war nach der mitternächtlichen Maskenprämierung und kurz vor der Sektdusche, welche die Kategorienbesten über die Anwesenden herniedergehen liessen. Klebrig, süss und stimmungsvoll – so schunkelten und schwankten die Jungen und Junggebliebenen durch «Chinatown».

Es gibt fast nichts Schöneres als Fasnacht. Bild: Christof Lampart

Viele kamen sehr früh schon

Zwar seien aufgrund der Eingangsbeschränkungen bei weitem nicht so viele Leute gekommen wie vor der Pandemie, aber «darauf konnten und haben wir uns eingestellt», erklärte Andreas Schlegel vom Kultball-Organisationskomitee in Jonschwil. «Es war richtig schön zu sehen, wie sehr alle den Kultball vermisst haben. Die Schlange an Wartenden vor dem Gebäude war schon riesig, als wir um acht Uhr öffneten», freute sich Andreas Schlegel.

Am Kultball in Jonschwil zum Motto «Asia». Bild: Christof Lampart