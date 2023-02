Fasnacht Der Flawiler Fasnachtspreis geht an Jürg Rufer: Vier Mal hat er für eine Peinlichkeit gesorgt und erhält dafür die «Chratzbörschte» Jürg Rufer, alias Gruufer, ist der neue Chratzbörschte-Preisträger. Er hat sich sehr um diese Auszeichnung «bemüht». Vier Mal passierte ihm ein Missgeschick. Trotzdem: Die Freude war gross beim Preisträger.

Jürg Rufer alias Gruufer erhielt für seine Missgeschicke die Chratzbörschte aus den Händen des Flawiler Narrenrats. Bild: Zita Meienhofer

«Es geht auch ohne» (äsgohtauohni) heisst das Motto der Flawiler Fasnacht. Ja, es geht ohne Krieg, Strassenlaternen, Weihnachtsbeleuchtung, Schulrat oder Bürostühle – dieser Ansicht ist der Narrenrat. Aber es geht nicht ohne Verleihung der «Chratzbörschte», des Flawiler Narrenpreises. Dieser ging im Vorjahr zum dritten Mal an die Feuerwehr. Ebenfalls dreimal hatte ihn der Flawiler Bäckermeister Toni Keller erhalten.

Feuerwehrkommandant und Bäcker wurden deshalb zu «Ehrenbörschter» ernannt. Keller versprach, dass er sich etwas überlegen werde, um ein viertes Mal zu Ehren zu kommen. Feuerwehrkommandant Thomas Angehrn sagte, dass er gerne Toni Keller den Vortritt lasse.

Der Flawiler Narrenrat zeichnete dieses Jahr die «Ehrenbörschter» aus: Feuerwehrkommandant Thomas Angehrn (links) sowie Bäckermeister Toni Keller. Bild: Zita Meienhofer

Die einheimische Gugge feiert ein Jubiläum

Der Schmutzige Donnerstag ist in Flawil – zumindest für die Fasnächtler – ein heiliger Tag. Am Schmutzigen Donnerstag wird die «Chratzbörschte» verliehen. Dazu fanden sich die sechs Narrenräte in ihren bunten Kostümen vor dem Flawiler Gemeindehaus ein – in Begleitung der einheimischen Guggenmusik Wyssbach Geischter. Diese feiert dieses Jahr ihr 40-Jahr-Jubiläum und dafür gab es ein Happy Birthday vom Narrenrat.

Die einheimische Gugge Wyssbach Geischter feiert dieses Jahr ihr 40-Jahr-Jubiläum. Bild: Zita Meienhofer

Vier Mal passierte dem Geehrten ein Missgeschick

Das zahlreich anwesende Publikum – trotz vieler Abwesenheiten wegen Skiferien – war nicht wegen der «Ehrenbörschter» und auch nicht wegen des 40-Jahr-Jubiläums der Gugge gekommen. Die Flawiler Fasnächtlerinnen und Fasnächtler wollten es nun endlich wissen: Wer erhält dieses Jahr die «Chratzbörschte»? Es ist Gruufer alias Jürg Rufer. Der neue Preisträger setzte sich im vergangenen Jahr gleich vier Mal in die Nesseln wie der neusten Flawiler Fasnachtszeitung zu entnehmen ist.

Erstens: Beim Entladen des Korbs des neuen Rasenmähers fuhr er rückwärts das Bord hinunter. Zweitens: Auf der Autobahn hatten zwei Pneus seines Autos einen Platten. Bis Hilfe kam, stellte er den Warnblinker ein. Letztlich musste er so lange warten, bis die Batterie nicht mehr funktionierte.

Drittens: Mit seinem Buden-Bus fuhr er ungewollt rückwärts ins Gemeinschafts-Cheminée, statt gewollt vorwärts auf die Strasse. Klammheimlich hat er das Cheminée ersetzt. Aufgeflogen ist der Fauxpas trotzdem. Und zu guter Letzt: Während einer Reise mit weiteren Flawilern hatte er für eine Flasche Wein wegen eines Fehlers beim Umrechnen der Fremdwährung einen gar sehr stolzen Preis zu bezahlen.

19 Bilder 19 Bilder

«Chratzbörschte» erhält einen Platz auf dem Buffet

Der neue Chratzbörschte-Träger Jürg Rufer freute sich sehr über die fasnächtliche Auszeichnung. Er sagte: «Ich het vor mengem Johr scho wölle, d’Chratzbörschte uf mis Buffet stelle. Das i dah no dörf erläbe und im Narrehimmel schwebe, wie de FöBü vo St.Galle freut mi und i dangge allne.» In Reimform liess er seine Fauxpas passieren.

Anschliessend an die Verleihung versprach er, dass er sich bemühen werde, nicht mehr so viel ins Fettnäpfchen zu treten, verheimlichte aber nicht, dass ihm schon wieder eine Peinlichkeit passiert sei. «Mehr dazu sage ich nicht.»

Was die Schnitzelbänkler bewegt

Anschliessend füllten sich die Flawiler Restaurants mit Fasnächtlern, Guggen und Schnitzelbänklern. Eine Kostprobe der einheimischen Alliglattohre:

Die Alliglattohre alias Tobias Fischer und Christoph Ackermann. Bild: Zita Meienhofer

Z’Flowil a de Bahnhofstross

gsehsch letscht Advent kein Christbaum funkle.

Au d’Strosselampe löschet früe

und d’Flowiler, ghört me munkle:

Da isch nünt bsunders, üse Gmeindrot,

de tappet doch scho lang im Tunkle.

Es isch de Rücktritt gsi vom Johr.

Me hätt en zwor scho chli gseh cho.

Die Legende uf em Platz,

wert kei Return und Ass me schlo.

Frogt sich, wie söll’s künftig ohni

Ro...t vom Elmar Metzger witergoh.

Und so goht’s scho bald um d Wurst,

d’Ära Metzger goht verbii.

Wer wött i d’Findigskommission?

Dä Didi Schwizer: klar, debii!

Nur für dä Job isch er jo im

Pfadfinder-Bundeslager gsi.