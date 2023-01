Fasnacht Er war schon im Kinderwagen dabei und nimmt nun seine kleine Tochter mit: Fako-Chef Severin Löhrer erzählt von der Begeisterung für die Lenggenwiler Fasnacht Während drei Tagen ist in Lenggenwil nichts wichtiger als das Fasnachtstreiben. Clownball, Lenggiball und der Umzug finden dieses Jahr wieder statt. Severin Löhrer, Präsident des Fasnachtskomitees, blickt zurück auf seine konfettigeprägte Kindheit.

Schon als kleiner Junge war Severin Löhrer (rechts) mit seinen Brüdern sowie seiner Mama am Lenggenwiler Fasnachtsumzug dabei. Bild: PD

Kaum auf der Welt, nahm Severin Löhrer im Kinderwagen an der Lenggenwiler Fasnacht teil. Daran erinnern kann er sich nicht mehr. Noch sehr genau weiss er hingegen, wie er, seine zwei jüngeren Brüder Fabian und Michael, seine Mama Doris sowie deren Kolleginnen jeweils eine eigene Nummer am Lenggenwiler Fasnachtsumzug hatten. Schon damals muss er mit dem Fasnachtsfieber infiziert worden sein. Den Virus brachte er nicht mehr weg. Heute ist Severin Löhrer 35-jährig und seit elf Jahren Chef der Lenggenwiler Fasnacht.

Er erinnert sich: «Meine Mama hatte jeweils immer alle Kostüme selber genäht.» Fasnachtsshops, die Verkleidungen jeglicher Wünsche mit den passenden Accessoires feilhielten, gab es damals in der näheren Umgebung keine. Einzig der legendäre Spielwarenladen von Bethli Hollenstein in Henau hatte während der Fasnachtszeit ein – im Vergleich zu heute – bescheidenes Sortiment an Fasnachtssachen im Angebot. Somit mussten die Kostüme selber angefertigt werden, was die begeisterten Fasnächtlerinnen auch sehr gerne taten.

Doris Löhrer nähte ihren Söhnen Fabian (im Wagen) und Severin Clownskostüme. Bild: PD

Auch Severin Löhrers Tochter ist schon eine Fasnächtlerin

Als Drittklässler wurde Severin Löhrer ein Jungwächter und nahm fortan mit der Jugendorganisation an der Fasnacht teil. Sie war es auch, die 1978 die Lenggenwiler Fasnacht ins Leben rief. 1990, der Anlass wuchs und wuchs, übernahm ein Fasnachtskomitee die Organisation. Jahr für Jahr fieberte Severin Löhrer auf die Fasnachtszeit hin – früher als kleiner Junge und heute als Präsident des Fasnachtskomitees (Fako).

Diesem gehört auch sein Bruder Fabian an. Sowie sieben weitere Lenggenwiler, die wie die Löhrer-Brüder bereits Konfetti mit der Muttermilch aufgesaugt haben. Und auch deren Nachwuchs begibt sich bereits im bunten Kostüm, mit Perücke auf dem Kopf und Farbe im Gesicht an den Lenggenwiler Umzug. Elena, Severin Löhrers zweieinhalbjährige Tochter, war im Vorjahr jedenfalls fasziniert von der Fasnacht. Der Fako-Chef sagt: «Am Samstag in einer Woche sind wir erstmals wieder unterwegs und dann ist sie natürlich auch dabei.»

Severin Löhrers Tochter zwischen Lenggi, Löwe und Konfettis. Bild: PD

Infrastruktur mit Hardstyle-Zelt erweitert

Das Wochenende danach ist dann bereits schon die Lenggenwiler Fasnacht. Vom 10. bis am 12. Februar werden sich wohl wieder Tausende von Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern nach Lenggenwil begeben – sei es an den Clownball am Freitagabend, an den Lenggiball zum Motto «Mario Party» am Samstagabend oder an den Umzug am Sonntagnachmittag. Dieses Jahr wurde nun die Infrastruktur etwas angepasst. Löhrer erklärt: «Im Vorjahr hätten nicht alle Besuchenden an den Abendveranstaltungen in den Innenräumen Platz gehabt, falls es geregnet hätte.»

Damals, einen Tag nach Aufhebung aller Coronamassnahmen, strömten die Menschen in Scharen auf das Fasnachtsgelände in Lenggenwil. Die Anlässe waren schnell ausverkauft. Das Wetter war allerdings angenehm warm und trocken, ein Aufenthalt im Freien jederzeit möglich. Neu werden 3000 Personen – 300 mehr als vorher – Platz haben. Neben den Räumen im Mehrzweckgebäude und dem Schlagerzelt auf dem Vorplatz befindet sich dort nun auch das Hardstyle-Zelt – natürlich mit der entsprechenden Musik.

Weniger Anmeldungen an Umzugsgruppen

Worauf sich Severin Löhrer sehr freut: «Auf den Umzug am Sonntagnachmittag.» Dieser kann nun nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden. Mit den Erinnerungen an seine ersten Fasnachtsjahre im Kopf sagt er: «Der Umzug ist der Höhepunkt unserer Fasnacht, damit sind wir gross geworden und er ist eben der Anlass, an dem auch die Kinder dabei sein können. Und das ist mir ein Anliegen.»

Severin Löhrer in seiner Funktion als Fako-Präsident der Lenggenwiler Fasnacht. Bild: Zita Meienhofer

Anmeldungen seien zwar nicht so viele wie in den Jahren zuvor eingegangen. Er vermutet, dass wohl nicht alle Fasnachtscliquen die Pandemie überstanden hätten. Rund 60 Nummern werden es dieses Jahr sein. Die genaue Anzahl ist zurzeit nicht definiert. Der Umzugschef hat noch einige wenige Gruppen zu prüfen, ob sie den Vorschriften entsprechen. Löhrer sagt: «Wir wollen keine Barwagen am Umzug.» Das sind jene Wagen, von denen die Zuschauenden laut beschallt werden, die aber sonst nichts darstellen.

Die Suche nach freiwilligen Helferinnen und Helfern verlief dieses Jahr problemlos. «Die Leute sagten sofort zu. Das ist sehr schön für uns.» So kann sein Wunsch wohl in Erfüllung gehen. Der Wunsch, dass seine 34. Lenggenwiler Fasnacht so verläuft wie diejenigen zuvor: meist gutes Wetter, viel Publikum und eine ausgelassene Fasnachtsstimmung.