Familie Hagen aus Oberuzwil setzt sich für das serbische Frauenteam bei der Faustball-WM ein: Faustball über Grenzen hinweg Die Familie Hagen unterstützte das serbische Frauenteam bei der Faustball-WM. Trotz erreichtem Ziel wäre laut Co-Trainer Edi Hagen mehr drin gelegen. Er hat bereits den nächsten grossen Wettkampf vor sich. Annina Quast

Edi und Cassandra Hagen an der Frauen Faustball-WM in Linz. (Bild: PD)

Das erste Turnier – und dann gleich eine Weltmeisterschaft. Das serbische Frauen-Faustballteam hat an der WM in Linz teilgenommen und kann stolz auf die Leistung an seinem ersten Wettkampf sein. Mit einem Durchschnittsalter von 20 Jahren war es das jüngste Team auf dem Feld und legte dafür einen souveränen Auftritt hin.

Gleich zu dritt hat die Familie Hagen aus Oberuzwil das serbische Team unterstützt: Edi Hagen fungierte als Co-Trainer der Mannschaft, seine Frau Slavi, als Teammanagerin und Tochter Cassandra zeigte ihre Power auf dem Spielfeld. Obwohl sie nur in ihren Ferien mit dem serbischen Team trainieren konnte, hat sie sich entschieden, mit Serbien und nicht der Schweiz an der WM teilzunehmen. Es sei nicht etwa ein Entscheid gegen die Schweiz, sondern für Serbien gewesen, sagt die Doppelbürgerin.

Mit dem achten Platz hat das Team sein gestecktes Ziel zwar erreicht, trotzdem sagt Edi Hagen rückblickend: «Im Nachhinein muss man sagen, dass auch der siebte Rang noch drin gelegen wäre.»

«Die Routine fehlt uns noch»

Überraschend positiv war für den Co-Trainer unter anderem das Spiel gegen Brasilien. «Die Mannschaft unterschätzte uns und stellte zuerst die zweite Garnitur auf», der gegnerische Wechsel zur ersten Mannschaft sei dann trotz der Niederlage ein kleiner Triumph gegenüber dem erfahrenen Team gewesen. Als eine weitere Überraschung stellte sich das Spiel gegen Polen heraus: Das serbische Team konnte den Gegner, der drei österreichischen Bundesligaspielerinnen in seiner Mannschaft hat, souverän schlagen.

Nur mit dem letzten Spiel war Edi Hagen nicht zufrieden: «Gegen Italien hätten wir gewinnen können. Da sah man, dass uns einfach die Routine fehlt.» Das Spiel entschied Italien mit 2:0 Sätzen für sich und sicherte sich somit den siebten Platz. Doch beklagen will sich Hagen nicht. «Ich habe den Kampfgeist der jungen Damen bewundert.» Auch sein zweites Ziel, nämlich den Spielerinnen die Freude an Turnieren aufzuzeigen, sei erreicht worden. «Mir wird vor allem der Zusammenhalt der jungen Spielerinnen in Erinnerung bleiben.» Die Mannschaft sei noch in der Aufbauphase und man könne sehr stolz auf die Leistung sein, so Hagen.

Den Entscheid, bei der WM das serbische Team unterstützt zu haben, bereue Cassandra trotz der guten Leistung des Schweizer Teams (zweiter Rang) nicht. Sie sei glücklich mit der Entscheidung und wolle das serbische Team auch weiterhin unterstützen und den Aufbau des Faustball-Sports in ihrer zweiten Heimat somit fördern. Durch die serbische Herkunft von Slavi Hagen spricht Cassandra fliessend serbisch. In der Schweiz spielt sie zurzeit bei Elgg, wo ihr Vater als Chef-Trainer tätig ist.

Ziel ist die WM in der Schweiz

Für die Hagens liegt mit der Frauen WM zwar ein grosser Anlass hinter ihnen, doch es steht bereits die nächste Herausforderung vor der Tür: die Europameisterschaft der Herren Ende August in Deutschland. Auch dort werden Hagens wieder das serbische Faustball-Team – diesmal die Herren – unterstützen. Dort fungiert Edi Hagen schon länger als Co-Trainer. Da er jeweils das technische Know-how mitbringt, funktioniere die Zusammenarbeit sehr gut. Das klare Ziel der EM sei, mindestens auf den sechsten Rang zu kommen. «Somit würden wir uns für die WM in Winterthur qualifizieren», sagt Edi Hagen zuversichtlich. Slavi Hagen wird wiederum die Teammanagerin sein.