Faltbare Fotovoltaikanlagen und Mobile-Angebot Auch die Technischen Betriebe Wil stellten ihr Budget für das Jahr 2020 vor. Tobias Söldi

Solarmodule werden auf einem Dach montiert. (KEYSTONE/Christian Beutler)

Das Budget der Technischen Betriebe Wil (TBW) weist einen Ertragsüberschuss von 2,6 Millionen Franken auf. Das sind 1,9 Millionen Franken weniger als noch im Vorjahr, als das Gesamtergebnis bei 4,5 Millionen Franken lag. Goar Schweizer, Kaufmännischer Leiter der TBW, erklärt: «Das hat mit der Umstellung auf das neue Rechnungsmodell RMSG zu tun.» Dieses bewirke höhere Abschreibungsquoten.



Die Absatzmengen der Geschäftsbereiche – Elektrizität, Internet, Gas und Wasser – bleiben in etwa gleich, die Umsätze steigen leicht. «Fast etwas langweilig», findet Schweizer. Für die Elektrizitätsversorgung etwa sind 19,9 Millionen Franken budgetiert, 2018 waren es noch 18,6 Millionen. Der Grund dafür ist die generelle Erhöhung der Energiepreise. Insgesamt steigt der Umsatz der TBW auf 65,7 Millionen Franken.



Kommunikationsbereich wird immer wichtiger



Doch die TBW nehmen nicht nur ein, sondern geben auch aus: Insgesamt werden sie im kommenden Jahr 12,2 Millionen Franken investieren, was eine halbe Million Franken mehr ist als im vergangenen Jahr. So steht etwa das Fernwärmeprojekt kurz vor dem Abschluss des Vorprojekts. Es soll anfang Jahr in den parlamentarischen Prozess gehen.



Auf das neue Jahr hin werden die TBW auch ein Mobile-Angebot einführen. Dann werden die Kunden nicht nur Abos für Heimtelefonie, Internet und TV, sondern auch für das Mobile abschliessen können. Auch der Umbau im Erdgeschoss der TBW hat damit zu tun: Dort entsteht das Ladengeschäft. Daniel Meile erklärt: Die Wachstumsmöglichkeiten in den Bereichen Strom und Gas seien eingeschränkt, und Wasser sei ein stabiler Bereich.

Daniel Meili, Vorsteher TBW

«Wo wir aber wachsen können, ist im Kommunikationsbereich. Er mausert sich zum grössten Geldgeber.»

Faltbare Fotovoltaikanlagen auf Parkplätzen



Auch verschiedene ökologische Projekte werden gefördert: So sind sechs neue PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden geplant. Verstärkt werden soll zudem die Unterstützung und Beratung von Eigenheimbesitzern in Fragen rund um Fotovoltaik. Daniel Meili:

«Auch nach zehn Jahren Fotovoltaik ist das Wissen um die Möglichkeiten noch nicht so breit, wie wir es uns vorstellen.»



Im Rahmen der Solaroffensive sind Zusatzprojekte wie etwa eine Faltdach-Fotovoltaikanlage über Parkplätzen vorgesehen. Das Faltdach stellt sich bei sonnigem Wetter automatisch flach, während es sich bei Sturm und Regen aufstellt. So wird die Anlage weniger verschmutzt, womit auch das Problem sinkender Effizienz gelöst ist. Normalerweise müssen solche Anlange nach einigen Jahren gereinigt werden. «Parkplätze sind ungenützte Flächen, die nur warm werden», sagt Meile.