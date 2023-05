Fahrsport Frauenpower für das Fahrturnier Oberbüren: Seit Nicole Wiget-Wagner das OK-Präsidium übernommen hat, lenken sieben Frauen die Geschicke des Anlasses Nicole Wiget-Wagner hat vor zwei Jahren das OK-Präsidium des Fahrturniers Oberbüren übernommen. Sie steht einem reinen Frauenteam vor. Sie erzählt von den Herausforderungen und freut sich auf die Feuertaufe am kommenden Wochenende.

Nicole Wiget-Wagners Leidenschaft ist der Fahrsport. Deshalb ist sie auch die neue OK-Präsidentin des Fahrturniers Oberbüren. Bild: PD

«Meine erste Amtshandlung war die Absage des Turniers – wegen Covid-19», schildert Nicole Wiget-Wagner ihren Amtsantritt als OK-Chefin des Fahrturniers von Oberbüren. Das war vor zwei Jahren. Einige Amtshandlungen später steht sie nun vor der Durchführung ihres ersten Turniers als OK-Präsidentin. Sie hat das Amt von Guido Bossart übernommen und ist damit die erste Frau, die dem Organisationskomitee dieses Anlasses vorsteht.

Mit der Übernahme des Präsidiums hat sich das OK neu zusammengesetzt. Es sind sieben Frauen, die am kommenden Wochenende dafür sorgen, dass auf dem Platz in Oberbüren alles problemlos und mit rechten Dingen zu- und hergeht. Nicole Wiget-Wagner sagt dazu: «Das hat sich so ergeben, wir haben nicht aktiv nur Frauen für das OK gesucht.» Sie erklärt weiter, dass dem Verein, der den Anlass organisiert, dem Reit- und Fahrverein Waldkirch, immer weniger aktive Männer angehören.

Die Kommunikation ist der Chefin wichtig

Wer Nicole Wiget-Wagner über den Anlass und die Vorbereitungen sprechen hört, ist überzeugt, dass da sieben Frauen wirken, die wissen, was sie zu tun haben. Sie sagt: «Wir sind ein gutes Team, es funktioniert.» Sie verschweigt aber auch nicht, dass die Reaktionen auf das Frauen-OK hin und wieder speziell sind.

Nicole Wiget-Wager, OK-Präsidentin des Fahrturniers Oberbüren. Bild: PD

Bislang hat alles geklappt. Nicole Wiget-Wagner weiss auch weshalb: «Die Kommunikation ist das Wichtigste.» Das fängt bei den Änderungen des Anlasses an und hört bei den Personen, die sich über Pferde und Reiter beschweren, auf. Die Pferdenärrin versteht es, die Akzeptanz für ihren Sport in der Gesellschaft zu sichern.

Akzeptanz zwischen Reiter und Fussgänger

«Ich habe gelernt, wenn ich auf dem Pferd Personen begegne, vom Trab in den Schritt zu wechseln und zu grüssen.» Damit könne schon viel Sympathie gewonnen werden. Nicole Wiget-Wagner erzählt, dass einige Pferdestallbesitzende sowie Reiterinnen und Reiter zunehmend nach Ausritten die Strassen von Pferdeäpfeln säubern. Über verärgerte Personen muss sie sich am Turnier wohl keine Gedanken machen, denn die Nachbarn des Platzes in Oberbüren seien tolerant und akzeptieren Pferd und Reiter.

Diese Akzeptanz ist der OK-Präsidentin wichtig, sie kennt es nicht anders. Sie, die mit Pferden aufgewachsen ist. Ihre Mutter wie auch ihr Vater reiten und fahren. Sie ist mit dem Reit- und Fahrverein Waldkirch seit frühester Kindheit verbunden. Die OK-Präsidentin wurde als Zwölfjährige Mitglied des Vereins und engagiert sich heute im Vorstand, der übrigens auch nur aus Frauen besteht.

Eine pferdeverrückte Familie

Während Vater Hubert vor allem Gesellschaftsfahrten macht, fährt Mutter Conny in Begleitung ihres Sohnes Markus Turniere. Einzig Remo, der Fünfte im Bunde der Familie Wagner, schraubt lieber an Maschinen als sich mit den Vierbeinern zu beschäftigen.

Weil Familie Wagner die Pferde für vielfältige Einsätze braucht, stehen in ihrem Stall zwei Freiberger. Nicole Wiget-Wagner erklärt, dass für ihre Familie der Grundcharakter der Tiere von Bedeutung sei. Die Tiere müssen unkompliziert und nervenstark sein. Dies, weil die Wagner-Pferde auch schon am Sechseläuten dabei waren.

Die beiden Pferde, die den Eltern von Nicole Wiget-Wagner gehören, haben das, was Pferde brauchen, die in der Freizeit genutzt werden, aber auch sportlich Leistungen erbringen müssen. «Die Pferde müssen Talent und Charakter haben sowie zum Besitzer passen.» Die 20-jährige Highlight besitzen sie seit 14 Jahren, den 12-jährigen Henri seit sieben Jahren.

Nationales Fahrturnier in Oberbüren Vom 12. bis 14. Mai 2023 findet in Oberbüren das nationale Fahrturnier statt. Bereits zum neunten Mal wird der alle zwei Jahre durchgeführte Anlass organisiert. Dieses Mal beginnt das Turnier am Freitagnachmittag mit einem «Fiirobigbier» für die Bevölkerung, musikalisch umrahmt von der Ländlergruppe «Gelte Fäger». Am Samstagmittag werden Reiter der Hacienda Mariposa aus Henau ihre Paso-Fino-Pferde mit einem Showprogramm vorstellen, und am Sonntagmittag spielt die Musikgesellschaft Oberbüren zum Muttertagskonzert auf. Neben hochstehendem Fahrsport wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. (pd)

80 Gespanne werden erwartet

Auf die drei Turniertage freut sich Nicole Wiget-Wagner sehr, obwohl sich die Nervosität allmählich bemerkbar macht. Sie hofft, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer kommen und so den teilnehmenden Fahrern eine entsprechende Wertschätzung entgegenbringen. Die Organisatorinnen erwarten rund 80 Gespanne, die während der drei Tage ihr Können zeigen. Eine Zah,l mit der sie zufrieden ist. Sie sagt: «Für die aktuelle Situation im Fahrsport ist das in Ordnung.»

Denn auch die Fahrvereine leiden unter Mitgliederschwund. Nicole Wiget-Wagner nennt die Kosten, die vor der Ausübung dieser Sportart abschrecken. Die Anschaffung von Pferd, Geschirr und Wagen, Transporter und Kleidung ist ein «Lupf», wenn alles neu erstanden werden muss. Sie sagt: «Ich weiss nicht, ob ich das meinen beiden Kindern finanzieren könnte, wenn wir bei null starten müssten.»

Es zählen Harmonie und Eleganz, Präzision und Geschwindigkeit

Und trotzdem: Wer die OK-Präsidentin vom Sport, vom Fahrturnier sprechen hört, der erkennt ihre Begeisterung, der spürt ihr Feuer, das für diese Sportart brennt. Der möchte am kommenden Wochenende in Oberbüren auf dem Platz stehen und die Damen sowie Herren in den schönen Kleidern bei den Dressurfahrten, bei denen Eleganz und Harmonie bewertet werden, sowie den möglichst fehlerfreien Hindernisfahrten, wo Präzision und Geschwindigkeit zählen, erleben.