Fahrplanwechsel am Knoten Wil ohne grössere Probleme bewältigt «Ich dachte, der Zug hat bestimmt Verspätung», sagte ein junger Mann. Pech gehabt, der Zug war pünktlich, der Passagier hatte das Nachsehen und nahm es mit Humor. Hans Suter

Viel Volk, wenig Stress: Die Passagiere waren gut auf den Fahrplanwechsel vorbereitet. (Bilder: Hans Suter)

Am Bahnhof Wil verlief der Fahrplanwechsel reibungslos, wenngleich sich einige Abfahrtszeiten geändert haben und etwa Pendler aus dem Toggenburg in Wil nun etwas länger auf den Anschluss warten müssen. Blaue Samichläuse versüssten am Montagmorgen das Warten mit 2000 Bioguetzli. «Vielen Dank, dass du ÖV fährst», lautete die Botschaft auf dem Geschenk von Blue Planet und den Technischen Betrieben Wil.