Fabian Schär besucht den FC Wil Am Sonntag spielt der FC Wil zum letzten Mal in dieser Saison. Als Zuschauer wird auch der Nationalspieler Fabian Schär dabei sein und vor dem Anpfiff Autogramme geben. Dinah Hauser

Fabian Schär beehrt den FC Wil am Sonntag. (Bild: Serena Taylor/Newcastle United)

Am Sonntag tritt der FC Wil zum letzten Spiel der Saison gegen den FC Chiasso an. Mit dabei sein wird auch der Wiler Nationalspieler Fabian Schär – allerdings nicht auf dem Feld, sondern auf den Zuschauerrängen. Vor dem Spiel findet zudem eine Autogrammstunde statt. «Wir freuen uns riesig, dass Fabian Schär uns besucht», sagt Dani Wyler, Mediensprecher des FC Wil. Schärs Vater sei ein regelmässiger Matchbesucher. So habe man ihn gefragt, ob der Sohn Zeit hätte, da die Saison in England zu Ende sei. Denn Schär, ehemals Junior bei Wil, steht mittlerweile für Newcastle United auf dem Platz. «Als Fussballer mit internationaler Karriere ist er für uns ein wichtiger Botschafter», sagt Wyler.

Grosses Fest zum Saisonschluss

Als Schlusspunkt der Saison bietet der FC Wil einen unterhaltsamen Nachmittag bereits vor dem Anpfiff um 16 Uhr. Das Fest startet um 14 Uhr. Es wird einen Beizenbetrieb geben, ein «Gumpischloss» sowie verschiedene Fussballmodule, an denen die Ballkünste gefragt sind. Ab 14.30 Uhr gibt Fabian Schär Autogramme. «Bei schönem Wetter wird dies unter freiem Himmel sein», sagt Wyler. Ansonsten werde ein geeigneter überdachter Platz eingerichtet. Zudem wird Schär in der Halbzeitpause in einem Interview auf dem Platz zu sehen und hören sein. Nach dem Abpfiff lädt der FC Wil zum gemütlichen Ausklang. Die Spieler der 1. Mannschaft und der Staff werden auch dabei sein.