Evangelische Kirchgemeinde Pfarrer Christoph Casty führte mit seiner Handpuppe Sämi durch den zehnten Gottesdienst am Wiler Weier Mehrere hundert Gäste versammelten sich am Sonntag für den Gottesdienst am Weier. Sechs Familien hatten ihre Kinder zur Taufe gebracht.

Pfarrer Christoph Casty hatte am Gottesdienst am Weier seinen Freund Sämi mit dabei. Bild: Christoph Heer

Schon längst gilt der Gottesdienst am Weier von der evangelischen Kirchgemeinde nicht mehr nur als Geheimtipp. So erstaunt es am Sonntagmorgen nicht, dass mehrere hundert Gäste den Worten von Pfarrer Christoph Casty und seiner Handpuppe Sämi horchen.

Die Bläserkids eröffnen die Zeremonie musikalisch, während sich Pfarrer Christoph Casty mit seiner Handpuppe Sämi bereitmacht, den Gottesdienst mit den gesprochenen Worten Gottes zu begleiten. Alle Sitzplätze im Schatten der Bäume sind besetzt. Die Gäste kommen nicht nur aus Wil, Wilen und Münchwilen, sondern auch aus Eschlikon und Uzwil. Sechs Familien freuen sich zudem, ihre Kinder zur Taufe gebracht zu haben und auch die stattliche Anzahl Schulkinder empfangen ihren Segen für das neue Schuljahr.

Am zehnten Gottesdienst am Weier nahmen mehrere hundert Besucherinnen und Besucher teil. Bild: Christoph Heer

Kollekte für «Schweizertafel»

Für die musikalische Umrahmung sorgten fortwährend die Bläserkids, unter der Leitung von Thomas Fele und die Begleitung der Lieder übernahm Stephan Giger. Von der gesammelten Kollekte an diesem zehnten Gottesdienst am Weier profitiert in diesem Jahr die «Schweizertafel», welche überschüssige Lebensmittel in den Geschäften des Detailhandels einsammelt und diese kostenlos an 500 soziale Institutionen wie Obdachlosenheime, Gassenküchen, Notunterkünfte oder Frauenhäuser verteilt.