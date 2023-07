Evangelisch Nur wenige Bewerbungen: Pfarrermangel erschwert in Degersheim die Suche nach einer Nachfolge Seit einem Jahr führen bei der Evangelischen Kirchgemeinde Degersheim zwei Stellvertreter das Pfarramt aus. Die Suche nach einer Nachfolge für das Pfarrerehepaar Ramm läuft – allerdings stockend.

Das Kirchenareal von Evangelisch Degersheim. Bild: zvg

Vor einem Jahr hat die Evangelische Kirchgemeinde Degersheim das Pfarrerehepaar Ute Latuski-Ramm und Markus Ramm verabschiedet. Das Paar hatte die Arbeit in Degersheim im Februar 2019 aufgenommen und nach dreieinhalb Jahren entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen.

Seither füllen zwei Stellvertreter die Vakanz. Doch Evangelisch Degersheim soll einen neuen Pfarrer, eine Pfarrerin oder ein Pfarrerehepaar erhalten. Die Pfarrwahlkommission (PWK) war nicht untätig, wie die Kirchgemeinde mitteilt. Nach einer Standortbestimmung, in der das erwünschte Profil formuliert worden ist, hat die PWK mehrmals Inserate in verschiedenen Kanälen geschaltet.

«Das Echo war allerdings nicht sehr stark, was angesichts des auch auf evangelischer Seite zunehmenden Pfarrermangels leider nicht erstaunen kann», heisst es in der Mitteilung. «Nur wenige valable Bewerbungen sind eingegangen.» Die PWK sei im Moment noch nicht so weit, dass sie eine Person zur Wahl empfehlen könnte oder den vorläufigen Abbruch der Suchbemühungen beschliessen müsste. Erfreulich sei immerhin, dass dank der Stellvertreter kein Zeitdruck bestehe.

Die Pfarrwahlkommission der Kirchgemeinde. Bild: zvg

Pfarrhaus bleibt fürs Erste leer

Mit der Pfarrersuche hängt auch die Zukunft des Pfarrhauses in Degersheim zusammen. Denn heute ist es für Gemeindepfarrer nicht mehr Pflicht, am Ort und im Pfarrhaus zu wohnen, wie das früher selbstverständlich war. Deshalb ist noch völlig offen, ob in Zukunft wieder eine Pfarrfamilie im Pfarrhaus wohnen möchte.

Eine Zwischenlösung mit einer Vermietung ist gemäss Mitteilung auf den ersten Blick eine gute Idee und würde auch etwas Geld einbringen, stellt aber bei näherer Betrachtung viele praktische Probleme. Es erscheint der Kirchenvorsteherschaft deshalb sinnvoller, sich mit der Nutzung des Pfarrhauses erst dann zu befassen, wenn feststeht, dass das Gebäude in absehbarer Zeit nicht für eine Pfarrfamilie benötigt wird. (pd/lsf)