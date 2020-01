Evangelisch Niederuzwil hat Pfarrer Lars Heynen gewählt Die Kirchgemeinde erhält mit dem 50-jährigen Lars Heynen aus Mönchengladbach einen neuen Seelsorger.

Pfarrer Lars Heynen mit Gattin Christiane und den Kindern Anne Ida und Samuel Tobias. Bild: Phillipp Stutz

«Ich bin froh um den Rückenwind», sagte Pfarrer Lars Heynen am Sonntag an der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung. Diese Aussage ist berechtigt, wurde er doch ohne Gegenstimme zum neuen Pfarrer der Evangelischen Kirchgemeinde Niederuzwil gewählt. Und ohne, dass irgendeine Frage an der von 75 Kirchbürgern besuchten Pfarrwahl gestellt wurde. Heynen bedankte sich dafür.

«Es wird eine spannende Zeit werden. Dazu braucht’s Begegnungen und Gespräche, und darauf freue ich mich.»

Valentin Arnold

Präsident Ev. Kirchgemeinde

Freude herrschte auch bei Valentin Arnold, Präsident der Evangelischen Kirchgemeinde Niederuzwil. Er bedankte sich mit einem Blumenstrauss und einem «Uzebatze» beim neuen Pfarrer, der sein Amt am 1.August antreten wird.

Persönlichkeit mit Ausstrahlung

Im Mai vergangenen Jahres hatte die Pfarrwahlkommission ihre Arbeit aufgenommen und die Stelle öffentlich ausgeschrieben. Im Ganzen gab es rund ein Dutzend Bewerbungen. Erst mit der zweiten Ausschreibung meldete sich Pfarrer Lars Heynen. «Er beeindruckte uns durch seine Persönlichkeit und Empathie», sagte Valentin Arnold, und fuhr fort:

«Lars Heynen überzeugte uns als Mensch und Pfarrer. Wir waren überzeugt, dass er für Niederuzwil die richtige Wahl sein würde.»

Kirchenvorsteherschaft und Pfarrwahlkommission waren sich also einig, mit Lars Leynen den geeigneten neuen Pfarrer und Nachfolger von Marc Ditthardt gefunden zu haben. Heynen kenne die Ansprüche der verschiedenen Strömungen innerhalb einer evangelischen Kirchgemeinde, könne diese entsprechend aufnehmen und integrativ bearbeiten. Die Zusammenarbeit mit den verschiedensten Gruppierungen und Personen einer Kirchgemeinde und ihren Anliegen seien ihm wichtig.

Bei der Pfarrstelle handelt es sich um ein Vollamt. Das Pensum des bisherigen Pfarrers Christoph Baumann, der auch als Spitalseelsorger wirkt, bleibt unverändert. Die Evangelische Kirchgemeinde Niederuzwil zählt 3400 Kirchbürger.

Interesse an Literatur – und Feuerwehr

Der neue Pfarrer stammt aus dem deutschen Mönchengladbach und ist 50-jährig. Seit 2008 ist er in der Evangelischen Kirchgemeinde im thurgauischen Wigoltingen-Raperswilen tätig. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Zu seinen Hobbys zählen das Gitarrespiel, Literatur, Geschichte und Gesellschaftsfragen. Und zudem – für einen Pfarrer eher ungewöhnlich – die Feuerwehr. Heynen ist mit der Ingenieurin Christiane Heynen-Schild verheiratet. Die beiden sind Eltern der neunjährigen Tochter Anne Ida und des acht Jahre alten Sohnes Samuel Tobias. Die Familie wird ins Pfarrhaus in Niederuzwil einziehen. «Mit seiner Wahl wird das Pfarrhaus wieder mit Leben erfüllt», freute sich Kirchenpräsident Arnold.

Lars Leynen wird die Nachfolge von Marc Ditthardt antreten, der die Evangelische Kirchgemeinde nach neunjähriger Tätigkeit verlassen und eine neue Stelle im Grenzgebiet Bern-Freiburg angetreten hat.