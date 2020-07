Es stinkt im Niederuzwiler Industriegebiet Grueben – eine Studie soll Abhilfe schaffen Woher die Geruchsbelästigungen im Gebiet Grueben stammen, ist unklar. Die Gemeinde Uzwil ist aber bemüht, etwas dagegen zu tun.

In dem von Geruchsemissionen geplagten Gebiet Grueben sind verschiedenen Industriebetriebe angesiedelt. Hier steht aber auch die Uzwiler Abwasserreinigungsanlage, die in den nächsten Jahren zur ARA Region Wil-Uzwil ausgebaut werden soll. Bild: Andrea Häusler

Im Niederuzwiler Industriegebiet «Grueben» kommt es in letzter Zeit immer wieder zu starken Geruchsemissionen. Verschiedene Arbeitsprozesse in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft lassen solche entstehen. Der Mensch nimmt diese wahr, im Fall von Niederuzwil als unangenehmen Geruch oder gar Gestank. Dieses Einwirken auf den Menschen wird als Immission bezeichnet. Drängen die Gerüche bis in die umliegenden Wohngebiete, schmälert dies die Lebensqualität.

Woher die Gerüche stammen, ist teils einfach, teils aber auch schwer oder fast gar nicht zu ermitteln. Es kommt deshalb vor, dass sich Betriebe ungerechtfertigt «verdächtigt» fühlen.

Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben

Auf Anfrage bei der Gemeinde Uzwil wollte niemand Stellung nehmen zur Frage, welche Betriebe überhaupt in Frage kämen. Verwaltungsleiter Thomas Stricker sagt:

«Wir möchten

einen Fingerzeig vermeiden.»

Die Gemeinde Uzwil hat sich dem Problem aber angenommen und möchte etwas dagegen unternehmen. Sie hat dazu eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Das erklärte Ziel: Eine gemeinsame Abluftbehandlung im Industriegebiet soll Verbesserungen bei allen potenziellen Geruchsverursachern bringen. Die Studie soll aufzeigen, was es dazu braucht, welches die geeigneten Verfahren sind und wo der richtige Standort einer solchen Anlage ist.

Thomas Stricker sagt: «Das Anliegen der Gemeinde ist allseits auf offene Ohren gestossen. Der Start der Arbeiten ist erfolgt, Ergebnisse liegen aber noch keine vor.»

Gerüche kommen dem Ausbau der ARA ungelegen

Die Gemeinde Uzwil dürfte ein doppeltes Interesse am Eliminieren lästiger Geruchsemissionen im Industriegebiet Grueben haben. Einerseits zur Verbesserung der Wohnqualität, anderseits um den geplanten Ausbau der Abwasserreinigungsanlage (ARA) nicht zu gefährden. Die Planung sieht vor, dass die ARA Niederuzwil eine moderne Reinigungsstufe für Mikroverunreinigungen erhält und künftig auch der Abwässer der umliegenden Gemeinden reinigt.