Es ist schon wieder passiert: Krebsbach setzt die Autobahn A1 bei Wil unter Wasser Der Starkregen in der Gewitternacht auf Dienstag liess den Krebsbach südlich der Larag über die Ufer treten. Das Zuviel an Wasser ergoss sich ungehindert auf die Autobahn A1 und führte zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Grösserer Sachschaden blieb aus. Hans Suter

Fachleute des Nationalstrassenunterhalts begutachten die Situation an der A1 in Wil und erörtern weitere Optimierungen.Bilder: Hans Suter

Man wird sich noch für einige Zeit damit abfinden müssen: Bei Starkregen reicht die Durchleitungskapazität des Dükers, der das Wasser des Krebsbachs unter der Autobahn hindurch Richtung Rickenbach führt, nicht aus. Das hat zur Folge, dass der Krebsbach vor dem Düker südlich der Larag über die Ufer tritt und sich die Wassermassen ungehindert über die angrenzende Wiese auf die Autobahn A1 ergiessen.

Wil: Das mit einbetonierten Felsbrocken gesicherte Autobahnbord an der A1 funktioniert: Es wurde kein Erdreich auf die Autobahn gespült.

In der Nacht auf Dienstag ist dies erneut geschehen – zum dritten Mal innert vier Jahren. Doch diesmal ohne grössere Schäden, weil das Autobahnbord vergangenes Jahr mit einbetonierten Felsbrocken gesichert worden ist. Diese Massnahme soll verhindern, dass Erdreich ausgespült wird und auf die Autobahn gelangt. Erstes Fazit: Es hat gewirkt.

Holzlatten und Kies auf der Fahrbahn führen zu Unfall

Ganz schadlos ist das Ereignis in der Gewitternacht auf Dienstag aber nicht geblieben. Die vom Krebsbach auf die Autobahn geflossenen Wassermassen haben von einem Parkplatz Kies und von einer Hundeschule Holzlatten mitgerissen und auf die Autobahn geschwemmt. Zwei Autofahrer bemerkten dies zu spät und fuhren in das unerwartete Hindernis. Laut Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, blieben beide Lenker unverletzt. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Provisorische Massnahmen in Rickenbach wirken

Erneut ist der Krebsbach auch in Rickenbach über die Ufer getreten. Auch hier ohne gravierende Folgen. «Nachts um 2 Uhr hat es hier noch anders ausgesehen», sagte eine Anwohnerin gestern Morgen, als sie mit ihrem Hund spazieren ging. «Und das wilde Rauschen des Hochwasser führenden Krebsbachs übertönte alles.» Doch es ist glimpflich abgelaufen. Nach den folgenschweren Ereignissen von 2015 und 2018 mit zum Teil hohem Sachschaden wurden als provisorische Sofortmassnahmen die Brücke von der Herrenstrasse über den Krebsbach höher gelegt und ein Schutzwall gebaut. Wie sich nun gezeigt hat, konnten die Massnahmen ein Überfluten der nahe gelegenen SBB-Unterführung verhindern.

Rickenbach: Die höher gelegte Brücke über den Krebsbach sowie der erhöhte Schutzwall mit auslaufender Bretterwand haben gewirkt.

Trotz des Starkregens ist die Region Wil von grösseren Schäden verschont geblieben. Nach Angaben der Kantonspolizei St. Gallen musste die Feuerwehr in Bronschhofen einen privaten Keller und in Flawil eine Unterführung auspumpen. Auf Hinterthurgauer Seite stand die Feuerwehr im Raum Sirnach-Münchwilen wegen Hochwasserfolgen im Einsatz.

Massnahmen gegen die Gefahren von Hochwasser

In der Region hat das Auftreten von Starkregen mit Hochwasser als Begleiterscheinung in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Als Gründe sehen Fachleute in erster Linie den Klimawandel sowie bei den Folgen Eingriffe des Menschen in die Natur (z.B. Versiegeln von Flächen durch Teerbeläge usw.). Um der Gefahren so gut wie möglich Herr zu werden, realisieren die Gemeinden Rickenbach, Wilen und Sirnach gemeinsam mit der Stadt Wil ein umfassendes Hochwasserschutzkonzept. Bis dieses umgesetzt ist, wird es aber noch einige Jahre dauern. Bis dahin behilft man sich mit Provisorien.